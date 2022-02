Vinokilo, lo shopping vintage al chilo approda all'Albergo dei Poveri

Torna VinoKilo a Genova, il grande mercato per tutti gli appassionati di vintage in cui i prezzi vengono stabiliti in base ai chili di prodotti acquistati. Appuntamento da giovedì 10 a domenica 13 febbraio dalle 10 alle 20 all'Albergo dei Poveri.

Ci si potrà inoltre immergere in tante altre attività come musica, enogastronomia, market di design e artigianato.

Si potranno trovare tantissimi pezzi unici di abbigliamento vintage, migliaia di alternative di capi d’abbigliamento diversi per tipologie, come cappotti, trench, bomber, camicie fantasy e di flanella, jeans, pantaloni, giacche e tanto altro ancora! Articoli diversi per brand, anni, stili, forme, tessuti, colori e taglie, dalla xxs alla plus.

Si troveranno anche accessori unici e rari, come borse in pelle, scarpe, cinture e molto altro.

I prezzi al chilo variano a seconda della qualità e della quantità degli articoli presenti:

Giovedì- € 50/chilo

Venerdì - € 45/chilo

Sabato - € 45/chilo

Domenica - € 40/chilo

Con un chilo di abiti si potrà ottenere anche un outfit completo. Ci saranno sempre un sacco di abiti diversi tra loro da provare, tutti i giorni, a tutte le ore.

Green pass rafforzato obbligatorio.

Ingresso a pagamento.