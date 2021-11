Vinokilo: torna lo shopping vintage al chilo a Palazzo Ducale

Torna a Genova lo shopping al chilo di vestiti vintage: l'appuntamento con Vinokilo è dal 4 al 7 novembre al Palazzo Ducale.

Vinokilo si propone come il più grande pop-up shop di vintage al chilo d'Europa. Ma non ci sarà solo vintage: ci saranno anche altre attività come musica, cibo e bevande, market di design e artigianato, laboratori e talk.

Si potranno trovare tantissimi pezzi unici di abbigliamento vintage, migliaia di alternative di capi d’abbigliamento diversi per tipologie, come cappotti, trench, bomber, camicie fantasy e di flanella, jeans, pantaloni, giacche e tanto altro ancora. Articoli diversi per brand, anni, stili, forme, tessuti, colori e taglie, dalla xxs alla plus.

Ci saranno anche accessori unici e rari, come borse in pelle, scarpe, cinture e molto altro.

I prezzi al chilo variano a seconda della qualità e quantità degli articoli presenti:

- giovedì: 50 euro al chilo

- venerdì: 45 euro al chilo

- sabato: 45 euro al chilo

- domenica: 40 euro al chilo

Se si prendono più chili di vestiti, si avrà uno sconto.

Con un chilo di abiti si potrà ottenere anche un outfit completo.

Si accettano sia carte sia contanti, anche se sono preferiti i pagamenti con le carte di credito.

Obbligatorio Green pass,

Biglietto gratuito su prenotazione. Programma completo a questo link.

