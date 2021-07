Vino Day: sconti e degustazioni delle cantine del territorio

Giovedì 15 luglio torna Vino Day in veste estiva per permettere agli appassionati di fare una scorta di bottiglie di qualità con uno sconto speciale del 20%.

Una giornata unica per recarsi in tutte le enoteche di Eataly, oppure online con consegna in tutta Italia, e scegliere le proprie bottiglie del cuore da bere in vacanza o da conservare in cantina per i momenti speciali. Su un acquisto minimo di 6 bottiglie, dalle bollicine, ai bianchi fino ai rossi e ai rosé, si potrà godere di uno sconto speciale del 20% attingendo da una selezione che presenta il meglio del panorama vinicolo del Belpaese: dai vini quotidiani a quelli per le grandi occasioni fino alle bottiglie del progetto del Vivaio di Eataly che dà spazio al racconto e alla vendita dei piccoli e giovani vignaioli del territorio.

Non mancheranno all’appello i vini regionali liguri, da sempre protagonisti della Cantina del punto vendita genovese di Eataly.

Per trasformare il Vino Day in una vera festa del vino e dare la possibilità a tutti i clienti di incontrare personalmente i produttori, oltre ai prezzi vantaggiosi, in tutte le enoteche vi saranno anche i banchi di degustazione delle cantine del territorio.

Da segnare in agenda l’appuntamento con l’Azienda Agricola Laura Aschero, piccola realtà a conduzione familiare che nell’imperiese produce circa 70.000 bottiglie di pregiati vini liguri, che per l’occasione sarà nel negozio di Eataly Genova in Porto Antico tutta la giornata di giovedì 15 luglio in degustazione gratuita con i suoi Pigato DOC, Vermentino DOC e Rossese DOC.

Fanno parte dell’assortimento che è possibile acquistare con lo sconto del 15 luglio anche i vini dell’iniziativa “Italia in zona rosa” che, fino al 15 settembre, presenta in tutti gli Eataly e online una speciale selezione di vini rosati da tutte le regioni italiane, creati con vitigni tipici, vinificati in rosa.

Invece, escluse dallo sconto ma indispensabili per creare i propri cocktail preferiti anche a casa in abbinamento alle migliori toniche, le oltre 40 etichette di gin, di cui 25 italiani: dai gin classici agli agrumati, dai montani ai mediterranei. La “Ginoteca” di Eataly propone fino al 15 settembre una ricca selezione di bottiglie particolari con una suddivisione organizzata sulla base delle botaniche utilizzate per ottenere sapori e profumi così diversi.