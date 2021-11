VinNatur Genova: la fiera delle degustazioni con 56 vignaioli

Dopo la chiusura anticipata del 2020 causa covid, VinNatur torna a Genova: il Palazzo della Torre ospiterà l'evento domenica 21 e lunedì 22 novembre, per 2 giorni di fiera, nel pieno rispetto delle misure in vigore per il contenimento del coronavirus.

Saranno presenti 56 vignaioli (principalmente italiani ma anche francesi e tedeschi) per far assaggiare agli ospiti i loro vini naturali.

Per scoprire l'elenco completo di produttori: https://www.vinnatur.org/events/vinnatur-genova-2021/

L’ingresso a VinNatur Genova sarà consentito solo a chi ha pre-acquistato il biglietto e possiede la certificazione verde covid-19 (green pass). Ticket acquistabile esclusivamente sul sito di VinNatur (vedi link sopra).