"Vinicoli" torna nei caruggi tra vino e street food

"Vinicoli" torna finalmente nei vicoli genovesi in un cammino lungo la città vecchia dedicato alla scoperta del vino naturale: appuntamento domenica 24 aprile a partire dalle ore 12 e fino a sera.

A ogni tappa una degustazione di vini naturali targati Triple "A", main sponsor d’eccezione insieme a Velier, e con Papille Clandestine come media partner. In accompagnamento verrà fornito un piccolo appetizer per poter completare il percorso con più tranquillità. L’evento è organizzato dalla rete d’impresa Contatto.

Quest’anno i locali che animeranno la kermesse enologica saranno otto, un percorso attraverso gli angoli più suggestivi del nostro capoluogo ligure.

Locali

1. La Forchetta Curiosa

2. Officina 34

3. Café il Barbarossa

4. Mescite Genova @ Gradisca Café

5. Meridiana Caffè Genova

6. Maninvino @ Lab Story

7. Kowalski

8. Ai Troeggi. Vino, birra e bruschetta

Cantine e vini

1. Alessandra Bera / Ronco rosa 2019

2. Foradori / Lezer 2021

3. Filippi / Soave Castelcerino 2020

4. La Ricolla / Per Daniel Fu***ing Bubbles 2020

5. Podere Magia / Lambrusco maestri Nuovo 2020

6. I Cacciagalli / Aorivola 2019

7. Vipavska Dolina Belo 2020

8. Pacina / Donesco Rosso 2018

Street food

Lungo il percorso di Vinicoli sarà possibile fermarsi nei numerosi street food aderenti all’iniziativa pronti a sfamarvi con delle specialità ispirate alla manifestazione e a prezzo speciale.

1. Il Masetto – Hamburgheria Italiana

2. Rooster Streetfood Rotisserie – Il Pollo in tutte le sue forme

3. Pork Spot – Maiale e non solo

4. Mescite Erbe – Panini gustosi da gustare camminando

5. Scacciazena – Rustico gourmet ed eccellenze slow food

6. La Cialtroneria – Le impareggiabili mussette

7. Gelatina – Un ottimo gelato ci sta sempre!

8. Tazze Pazze – Il caffè servito alla perfezione

9. Veracruz – Cantina mexicana e burriteria

10. Raviolhouse – I ravioli a modo nostro

Come partecipare

Acquistando la card degustazione nei locali aderenti all'iniziativa al costo di 30 euro oppure online sul sito www.contattogenova.cloud/prodotto/vinicoli (+1,00 euro diritti di prevendita).

Nel prezzo sono compresi il calice, la sua tasca a tracolla con la mappa per seguire il percorso e, a ogni tappa, un piccolo accompagnamento gastronomico.

Ogni card darà diritto alla degustazione completa, agli appetizer in abbinamento, agli sconti presso i food partner aderenti alla manifestazione e al ritiro presso la partenza del calice e della tracolla.

Le card sono suddivise in tre fasce orarie in modo da gestire al meglio l’affluenza:

- dalle 12 alle 15

- dalle 15 alle 18

- dalle 18 alle 20

Anche quest'anno si parte da Piazza Negri, presso il dehor de "La Forchetta Curiosa", prima tappa di Vinicoli. Qui riceverete il bicchiere da degustazione, la tasca a tracolla e la mappa per iniziare il tour A ogni tappa verrà proposto un assaggio gastronomico per accompagnare la degustazione.

L'evento termina alle 22,30 e l’ultima partenza sarà effettuata alle 20.

Evento Organizzato da: rete d’impresa Contatto. Main Sponsor: Triple A – Velier. Media Partner – Papille Clandestine