Vinicio Capossela festeggia il 25 aprile con un grande concerto ai Giardini Luzzati

Pochi mesi prima dell’avvento del Covid, Vinicio Capossela espresse la volontà di portare la propria musica nello spazio comune dei Giardini Luzzati. Il cantautore ha mantenuto la parola e quattro anni dopo annuncia una data a Genova, proprio ai Giardini Luzzati, «che sono un luogo speciale di Genova – scrive Capossela – uno spazio di vita e socialità nato letteralmente sulle macerie della guerra che ci ricorda ogni giorno che “è compito di ogni generazione la difesa della libertà e della democrazia”, come recita la targa posta al suo centro, in memoria degli antifascisti che hanno avversato la violenza fascista e nazista».

«Il concerto ai Giardini Luzzati per la ricorrenza del 25 aprile – continua il cantautore – non si sottrarrà dunque alla responsabilità cui i valori della Resistenza richiamano quotidianamente e specialmente in questi tempi di guerre e revisionismi, ma darà rilievo anche alla Liberazione intesa come festa collettiva, un momento, allo stesso tempo, di rigenerazione e memoria su chi siamo e dove affondano le nostre radici da cui prendere linfa per le battaglie di tutti i giorni».

Il concerto, organizzato in collaborazione con Fondazione Diesse, Cgil Genova, Spi Cgil Genova, Anpi Genova, Coop Liguria e Cdm Lab, avrà inizio dalle ore 20:30 (apertura delle porte alle ore 19:30). Sul palco insieme a Capossela anche Filoq, dj, produttore discografico, “esploratore sonoro” e Fan Fath Al – fanfara balcanica, che porteranno ai Luzzati le sonorità delle orchestre di ottoni est europee. Aprirà lo spettacolo il cantautore genovese Giovanni Parodi.

L’ingresso, del costo di soli 10 euro, è subordinato all’acquisto della nuova tessera dei Giardini Luzzati (ogni iscritto avrà diritto a un solo biglietto), anch'essa a 10 euro. La tessera avrà la durata di un anno e darà la possibilità di accedere a sconti, prelazione su eventi e attività con i partner culturali e gli hub del Sestiere del Molo. Per accedere basterà esibire il QR code che verrà consegnato al momento della sottoscrizione, oppure utilizzare l’applicazione su smartphone. Per i ragazzi tra i 14 i 18 anni il concerto sarà gratuito, sarà sufficiente esibire la tessera e un documento di identità. In caso di pioggia l'evento si svolgerà al chiuso e avrà la prelazione chi sarà in possesso del biglietto.