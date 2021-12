"Napoletano? E famme 'na pizza!": Vincenzo Salemme al Politeama

Dal 20 al 22 gennaio al Politeama Genovese arriva "Napoletano? E famme 'na pizza!" di e con Vincenzo Salemme.

"È uno spettacolo che nasce dal mio libro uscito con lo stesso titolo agli inizi di marzo - dice Salemme -. Titolo che fa riferimento ad una battuta di una mia commedia teatrale, E… fuori nevica, nella quale uno dei personaggi chiede al fratello di dimostrare la sua presunta napoletanità facendogli una pizza. E sì, perché ogni buon napoletano deve saper fare le pizze, deve saper cantare, deve essere sempre allegro, amare il caffè bollente in tazza rovente, ogni napoletano che si rispetti deve essere devoto a San Gennaro, tifare Napoli, amare il ragù di mamma’… Allora io con questo spettacolo provo a capire, in chiave ironica, se sono un napoletano autentico o un traditore dei sacri e inviolabili usi e costumi della nostra terra. Cominciando dalla confessione di un primo tradimento: ebbene, io non sono nato a Napoli ma a Bacoli, in provincia di Napoli! Quindi questo che vuol dire? Che non sono napoletano d.o.c.? Significa che da anni usurpo un titolo culturale? Voglio cercare con voi la risposta a questa domanda: “sono” napoletano o “faccio” il napoletano? Aiutatemi!".

Il prezzo del biglietto varia da € 28 a € 33 più prevendita.