Villaggio natalizio degli Elfi in via Cairoli

Durante il periodo Natalizio (e non solo) esite un villaggio fatto di Elfi, sì gli Elfi di Babbo Natale! Forse non tutti sanno che solo parte degli Elfi lavora nei laboratori segreti di Babbo Natale e che tutti i loro amici a familiari vivono in un villaggio lì vicino e si dedicano a divertenti attività. Alcuni di quegli Elfi hanno creato un villaggio natalizio in via Cairoli, a Genova.

Sabato 10 dicembre, dalle 16 alle 20

Silent elfica

Gli Elfi ballano, ma la musica non la senti? Metti le cuffie magiche e balla con loro! Silent disco con due postazioni Dj con diverse tipologie di musiche e adatte a tutte le età, e una terza postazione country con balli di gruppo.

Elfo park

Due postazioni di un luna park magico e gonfiabile, ricco di musica colori e divertimento. Postazione con lancio degli anelli e vascello pirata, una postazione trucca-bimbi per colorare la via di facce felici!

Domenica 11 dicembre, dalle 15 alle 19

Musica elfica e nevicata

Sotto una magica nevicata, Elfo Dj ed Elfo Mc faranno ballare e cantare tutto il pubblico regalando cappellini di Natale. Dj set adatto a tutti grandi e piccini, vocalist e animatore che farà cantare e ballare, macchine della neve finta, 100 cappellini natalizi in omaggio, Olaf la mascotte con cui ballare e far fotografie!

Carretto elfico

Carretto degli Elfi musicale itinerante con tre Elfi tra trampolieri giocolieri e balloon art.

Evento totalmente gratuito offerto dal Civ Cairoli.