Mercatini, concerti e cultura con "Che Stella", il Villaggio di Natale di Music for Peace

Da maercoledì 7 a venerdì 23 dicembre, presso la struttura di Music for Peace in via Balleydier 60, sarà allestito il "Che Stella" Villaggio di Natale con esposizione di artigianato, abbigliamento, oggettistica, street food. Il Mercatino di Natale prevede musica, concerti, attività per bambini, cultura, sport e molto altro. La struttura ospiterà molte scuole di Genova che metteranno in scena recite e canti di Natale. Apertura dalle 14 alle 21, prefestivi fino alle 23.

Ingresso in generi di prima necessità.