Tutta la magia delle feste a Villa Bombrini: torna il Villaggio di Babbo Natale

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il Villaggio di Babbo Natale torna per il terzo anno consecutivo a Villa Bombrini per ricreare la magia delle festività natalizie. Da venerdì 8 dicembre la suggestiva attrazione torna dunque ad animare il Natale con le sue incantevoli casette: a organizzare l’evento questa volta direttamente il Comune di Genova, con il sostegno di Società per Cornigliano e il supporto organizzativo della Proloco di Cornigliano.

L’inaugurazione è prevista proprio per il giorno dell’Immacolata, in cui grandi e piccini scopriranno le attrazioni del villaggio: si tratta di un allestimento scenografico vero e proprio, con diverse casette, illuminate come da tradizione, che ospitano al loro interno diversi ambienti, sempre legati dall’atmosfera delle feste: la camera da letto e la cucina di Babbo Natale, la stalla delle renne e la slitta in cui i piccoli visitatori potranno scattare delle foto ricordo, l’ufficio postale con una sorta di nastro trasportatore che consente alle letterine dei bimbi e delle bimbe di arrivare sane e salve a destinazione, e un’ambientazione esterna con le igloo.

Una delle novità di quest’anno è un nuovo allestimento che coinvolgerà tutti i bambini che andranno a visitare il villaggio: per entrare all’interno della casa di Babbo Natale dovranno infatti passare all’interno di un piccolissimo labirinto, costruito apposta per Villa Bombrini: se all’esterno è composto dalla vegetazione del parco, dentro si trovano dei pannelli bianchi con raffigurato un soldatino dello Schiaccianoci. Inoltre ci sarà una casetta dedicata all’accoglienza dei visitatori, una destinata alla raccolta fondi per la Croce Bianca, una per la Proloco dove sarà possibile assaggiare torte e cioccolata calda e un’altra che ospiterà il truccabimbi.

Per il giorno dell’inaugurazione è prevista la presenza di un Elfo che racconterà favole, canterà e farà dono ai bambini di libri a loro dedicati, e saranno organizzati giochi e attività.

Il villaggio resterà aperto fino al 23 dicembre, per poi lasciar libero Babbo Natale di andare a consegnare i doni, un duro (e magico) mestiere.

Ingresso e ampio parcheggio liberi e gratuiti.

Il programma e gli orari al link: Villaggio Babbo Natale 2023 Villa Bombrini Genova – Pro Loco Cornigliano

foto: prolococornigliano.it