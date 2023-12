Villaggio di Babbo Natale a Chiavari con giochi, elfi, incontri e tante attività per i più piccoli

Torna a Chiavari il Villaggio di Babbo Natale: tutti i bambini potranno visitare la casa degli elfi, il bosco incantato, la slitta e tanti personaggi come Snow Man e Rudy la renna. Ma anche gonfiabili, truccabimbi e tanto divertimento. Appuntamento in piazza Roma da mercoledì 20 a sabato 23 dicembre, dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30. L’inaugurazione è fissata per il 20 dicembre alle ore 15.

In programma tutti i giorni le performance dell’elfo magico, la baby dance e vari laboratori: dai canti natalizi alle letture con Babbo Natale, dagli elfi del disegno art attack al laboratorio teatrale.

Due le novità previste per quest’edizione. Il Villaggio si amplia grazie ad una tensostruttura dove i bambini potranno giocare e prendere parte, insieme agli operatori, ad attività ricreative e musicali. Parteciperanno anche associazioni e scuole di danza, tra cui Nac ballet (Naima Academy Chiavari), Gymnica 2000, AthenAcademy e l’associazione Mappa Mamma.

Il 20 dicembre, alle 17, si esibirà il coro Mani Bianche diretto da Titta Arpe e il 22 dicembre, alle 16, il coro Piccole Donne diretto da Sara Nastos, la Scuola della Voce – Associazione Culturale Tigullio Eventi. Il 23 dicembre, alle 18, si terrà la festa di chiusura del Villaggio con musica e distribuzione di panettone grazie agli operatori del Civ Levante.

Ad organizzare l’evento l’assessorato al Turismo del Comune di Chiavari insieme all’associazione culturale Tigullio Eventi.

I dettagli e il programma completo sulla pagina Facebook Il Villaggio di Babbo Natale Chiavari.