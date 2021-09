Una Villa al Giorno: alla scoperta dei parchi di sei ville storiche genovesi

Orario non disponibile

Dal 28 settembre al 3 ottobre arriva "Una Villa al Giorno", visite guidate gratuite alla scoperta dei parchi di sei ville storiche genovesi: Villa Luxoro, Villa Imperiale, Villa Rossi Martini, Villetta Di Negro, Villa Croce e Villa Duchessa di Galliera.

Sei ville genovesi. Sei luoghi cari ai genoesi anche se, talvolta, noti solo a chi abita lì vicino. Sei giorni per scoprirle attraverso colloqui tecnici nel parco, tra le meraviglie di un patrimonio storico ed ambientale di incredibile pregio. Ogni giorno, un nuovo viaggio e nuove storie da ascoltare. Lo scopo dell'evento è proporre un nuovo approccio: scoprire i parchi e la loro storia a partire dal patrimonio botanico per capire cosa ci raccontano gli alberi e le piante che compongono questo universo verde.

E poi: come conservare questi beni preziosi ma viventi? Come rinnovarli senza perderne il valore? Come convivere con l’uso intenso a cui sono sottoposti?

Le visite si articoleranno dal 28 settembre al 3 ottobre, dedicando ogni giorno ad una villa diversa, come da calendario qui sotto riportato. Sono previsti 4 turni di visita al giorno, della durata di circa 90 minuti ciascuno e per i quali è necessario prenotare al link indicato, scegliendo la fascia oraria preferita.

In caso di maltempo o prevista allerta meteo, seguire gli aggiornamenti su queste pagine.

Turni di visita per ciascuna villa:

h. 9,30 - 11

h. 11 - 12,30

h. 15 - 16,30

h. 16,30 - 18

La procedura di prenotazione su piattaforma EventBrite prevede il rilascio di un codice che sarà necessario riportare al momento del check in. È comunque possibile stampare il proprio biglietto ed esibirlo all’ingresso del sito dedicato.

Calendario visite:

28 settembre - Villa Luxoro

29 settembre - Villa Imperiale

30 settembre - Villa Rossi Martini

1 ottobre - Villetta Di Negro

2 ottobre - Villa Croce

3 ottobre - Villa Duchessa di Galliera

Extra: oltre il parco di Villa Imperiale, una visita guidata speciale all'interno della biblioteca Lercari, posti a disponibilità limitata. Per coloro che parteciperanno alla visita guidata di Villa Imperiale, mercoledì 29 settembre, è previsto, con prenotazione a parte, un interessantissimo excursus negli spazi della Biblioteca Lercari a cura della responsabile, Alberta Dellepiane. Un magnifico ‘extra’, alla scoperta delle stanze affrescate da Luca Cambiaso e dalla sua scuola.

L’evento prenderà parte in locali al chiuso, per cui il numero di partecipanti sarà limitato ad un massimo di 15 persone.

Per partecipare all’evento sono obbligatori Green pass e mascherina.