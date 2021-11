"Una Villa Al Giorno": visite guidate gratis nei parchi per la Giornata dell’Albero

Torna, a grande richiesta, “Una Villa al Giorno” e lo fa per celebrare un’occorrenza speciale: il 21 novembre. In questa data si celebra la Giornata Nazionale dell’Albero, una ‘festa’ che compie dieci anni, durante i quali si è distinta nelle campagne di sensibilizzazione per promuovere la valorizzazione del nostro inestimabile patrimonio verde.

Un'occasione per tornare a ‘raccontare’ i parchi di quattro tra le più caratteristiche ville genovesi (Luxoro, Di Negro, Rossi Martini e Imperiale), con l’obiettivo di osservare e cercare di capire il valore degli alberi in esse gelosamente conservati.

L’obiettivo è avvicinarsi a questi esseri viventi proprio perché radicano e si affermano in un luogo senza mai potersi muovere: qui crescono e si adattano con accorgimenti e caratteristiche che talvolta ci confondono e ci impressionano.

Per due giorni - il 20 e 21 novembre - quattro incontri che non solo racconteranno di storia e paesaggio ma, accompagnati dai tecnici di A.S.Ter., suggeriranno ai visitatori un nuovo approccio all’albero, ai suoi segreti, alle sue meraviglie.

Il programma

Le visite si articoleranno sabato 20 e domenica 21 novembre, dedicando ogni giorno a due ville diverse, come da calendario qui sotto riportato. Sono previsti 2 turni di visita al giorno, uno al mattino ed uno al pomeriggio, della durata di circa 90 minuti ciascuno e per i quali è necessario prenotare al link indicato, scegliendo la fascia oraria preferita.

In caso di sold-out, per ciascuna visita è stata predisposta una lista d’attesa per subentrare a prenotazioni cancellate in anticipo.

Turni di visita per ciascuna villa:

Mattino: 10,30-12,00

Pomeriggio: 14,30-16,00

Massimo 40 ingressi per turno di visita.

La procedura di prenotazione su piattaforma Eventbrite prevede il rilascio di un QR code che sarà necessario riportare al momento del check in. È comunque possibile stampare il proprio biglietto ed esibirlo all’ingresso del sito dedicato.