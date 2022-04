25 Aprile a Villa Duchessa di Galliera: cultura, paesaggio, storia... e fave

Prezzo non disponibile

Un 25 aprile esplorando il parco di Voltri, con un percorso trekking che si snoderà dal Giardino all’Italiana, al Bosco romantico sino agli orti storici.

A partire dalle ore 15 sarà effettuata una visita guidata che toccherà i luoghi più significativi tra cui il Belvedere con le sue cascate e le grotte illuminate, la collezione di azalee e non solo. Sarà l’occasione per conoscere la storia delle mura medievali del 1323 ma anche dei bunker della Seconda Guerra Mondiale.

La partenza avverrà dal Giardino all’Italiana con le prime fioriture e la scenografia barocca voluta dal Doge Gio Francesco III Brignole Sale. La visita durerà circa due ore e sarà necessario un abbigliamento adatto perché si passerà in sentieri che non coincidono con i normali percorsi di visita. Saranno disponibili inoltre per tutti i visitatori anche le fave coltivate negli orti storici del parco, proprio ai piedi delle mura medievali che potranno essere trovate presso il Castello del Belvedere, raggiungibile seguendo apposite indicazioni presenti nel parco.

Sempre nel Castello è aperta la mostra “Omaggio alle Donne in Fiore” dell’artista Renza Merlo Belviso con ritratti incastonati nei fiori dedicati tra le altre a Liliana Segre, Greta Thumberg e Samanta Cristoforetti. Nel bosco romantico attorno al Castello Renza Merlo Belviso ha poi nascosto alcune pietre dipinte che, se trovate, saranno date in omaggio alla fortunata o al fortunato visitatore del parco.

Prenotazioni a questo link.