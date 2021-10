"Vieni con me nel quartiere di Prè": passeggiata sensoriale e multiculturale

Sabato pomeriggio, per tutto il mese di ottobre, tornano a Genova le passeggiate interculturali di Migrantour, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, in collaborazione con Viaggi Solidali.

La visita "Vieni con me nel quartiere di Prè", con partenza alle ore 15, conduce i partecipanti all'interno di uno dei territori a forte migrazione, per scoprire le trasformazioni ma anche le permanenze di questo territorio, per riflettere sulla ciclicità dei fenomeni migratori, ascoltando le storie, le testimonianze dei commercianti sul percorso.

Una passeggiata sensoriale che stimola tutti i sensi. Provare, toccare, odorare, sentire, vedere da vicino prodotti, materiali aiuta a creare ponti, legami, trovare somiglianze e non solo differenze.

Appuntamenti in programma il 9, 16, 23 e 30 ottobre alle ore 15.

Ritrovo all'uscita delle metro di Principe - Piazza Fanti d'Italia.

Per info e prenotazioni: tel 010 2723820 vdionisi@solidarietaelavoro.it

