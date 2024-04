"Vieni a vedere" - attività di condivisione temi sociali a Sestri Levante

"VIENI A VEDERE" è socializzazione, fraternità e soprattutto condivisione! E' parte di un progetto nazionale a cura delle Comunità ADI diffuse su tutto lo stivale, e si inquadra nel contesto della missione "Andando Dunque" che ha lo scopo di diffondere i messaggi morali delle Chiese Cristiane Evangeliche "Assemblee di Dio in Italia".

L'Ente Morale ADI, riconosciuto dallo Stato con Legge di Intesa n. 517/88, da decenni si prefigge lo scopo di portare per le strade d'Italia il lieto messaggio del Vangelo. E per la campagna indetta, saranno diverse centinaia le piazze d'Italia che vedranno, nelle prossime settimane e mesi, l'attuazione di questo bel proposito.

Solo in Italia Nord Ovest sono state individuate decine di località, e la città di Sestri Levante (Ge) è una di queste. A curare l'iniziativa, nello specifico, saranno le Comunità ADI della Liguria, che organizzatesi per l'occasione, si daranno appuntamento sabato 4 maggio 2024 a partire dalle 09:30 fino alle 18:30, con attività all'aperto, destinate a bambini, giovani, adulti e persone di tutte le età.

"Sarà un momento di forte vicinanza tra le persone, alla luce del Vangelo. Siete tutti invitati! Avremo un piccolo dono per ognuno di voi" è quanto esposto dai pastori delle Comunità di Genova e Chiavari (Ge) che stanno coordinando l'attività, prevista nel genovese per l'edizione 2024.

Per l'occasione sarà anche presentato pubblicamente il nuovo volantino riportante il numero verde per la Liguria, verso il quale i cittadini della regione potranno rivolgere le proprie domande per avere maggiori informazioni su tutte le attività previste in zona, con relativi indirizzi e orari.

L'appuntamento è dunque fissato per sabato, 4 maggio 2024, a Sestri Levante (Ge) in Via Vittorio Veneto, con inizio attività dalle ore 09:30 fino al termine degli incontri pubblici, alle ore 18:30.