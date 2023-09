Ottava edizione per “Le Vie dei Canti”, il festival di musica e cultura di tradizione orale

Prende il via con un nuovo riconoscimento l’ottava edizione del festival “Le Vie dei Canti”, che è stato inserito nel programma del European Folk Day che si festeggia in tutta Europa questo fine settimana. Domenica 24 settembre il debutto a Pino Soprano nell’area della Chiesa di San Pietro Apostolo alle 11 con il concerto Trallalero de La Squadra a cui si uniranno le voci del gruppo di tenore Santa Sarbana di Silanus, in collaborazione con Echo Art. Segue la piantumazione di un albero e alle 13 pranzo con le focaccette di San Terenziano, ravioli e contorno di Canti intorno al tavolo.

Alle 15 Il circo delle api, uno spettacolo teatral/musicale/circense della Compagnia Teatro Velato di e con Sara Micol Natoli per avvicinare il pubblico alla conoscenza delle api e sensibilizzarlo alla responsabilità che ognuno ha verso la nostra Terra. Alle 16 Dalle valli occitane alle quattro province Concerto ballo con musica occitana e delle Quattro Province con Duo Passacarriera "en dui" (Dino Tron - fisarmoniche, cornamuse occitane, fifre, toun toun; Manuel Lerda - ghironda organetto, musette) e Duo Valla-Scurati (Stefano Valla - piffero; Daniele Scurati - fisarmonica). Durante tutto il girono Artigiani e contadini all’opera: esposizione e vendita di prodotti biologici locali e artigianali.

“Il tema che unisce tutti gli eventi di questa edizione è Appartenenze - dichiara la direttrice artistica Laura Parodi -. L’obiettivo anche quest’anno è di riuscire a portare con grande impegno di forze in palcoscenici ogni volta diversi della nostra città e in periferia un pubblico sempre più numeroso e fidelizzato che è l’espressione autentica, per noi, del senso che questa parola porta con sé: inclusione nella collettività che abbiamo saputo creare in tanti anni di attività creando il senso di appartenenza giusto e appagante attraverso la condivisione di interessi e passioni comuni, ma anche la scoperta di nuovi mondi, orizzonti e realtà grandi e piccole che grazie al senso di appartenenza che trasmettono portano avanti tradizioni rinnovandole e salvaguardandole laddove serve, a fare cultura e comunità”.

La caratteristica che dà l’identità al Festival è l’itineranza e la varietà di proposte, quest’anno ancora più ricca: oltre a concerti di artisti straordinari, sono proposte giornate intere di eventi e nuove collaborazioni fra le quali quella col Festival Appennino Futuro Remoto frutto dell’affermazione del Gruppo Spontaneo Trallalero, e nato da Le Vie dei Canti, su richiesta del Comune di Carrega Ligure, con AFR grazie alla partecipazione al bando dell’Unione Europea Borghi Storici/PNRR. In centro storico, da un progetto dell’Università di Genova, il concerto Selve Urbane che sarà presentato in anteprima nazionale, in forma di reading nel Sestiere del Molo in un percorso che andrà da piazza Banchi a piazzetta San Donato con tappa anche in via dei Giustiniani per un omaggio al grande fotografo Giorgio Bergami.

Altra particolarità di questo 2023 un concerto che vedrà per la prima volta insieme sul palco alcuni dei più rappresentativi suonatori di cornamuse e musettes come Eric Montbel Université Aix-Marseille, Goffredo degli Esposti Conservatorio di Musica S. Giacomantonio di Cosenza Marco Tomassi e Fabio Rinaudo. Concerto proposto in collaborazione con Comune di Savona e i Conservatori di provenienza degli artisti. Il Bal folk fenomeno seguitissimo da ballerini di ogni età è diventato un’altra presenza costante del programma con gruppi musicali fra i più affermati in Europa come il Duo Valla e Scurati, il Duo Passacarriera di Dino Tron. Il successo dei Canti intorno al tavolo ha dato l’idea di raccogliere i testi dei canti, viste le numerose richieste, in un opuscolo che sarà presentato durante questa edizione.

Come ogni anno ci avvaliamo dell’opera di un artista genovese per la copertina grafica e per il 2023 è il fotografo Luciano Cauda. Altra collaborazione con un progetto artistico collettivo The Genoeser che racconta Genova attraverso le copertine di una rivista immaginaria; uno dei loro artisti ritrarrà in presa diretta con proiezione in tempo reale su uno schermo gli artisti che si esibiranno il 3 dicembre. Omaggio alla storica rivista The New Yorker e alle sue celebri copertine, The Genoeser si ispira alla recente esperienza di The Milaneser e si inserisce nel network iniziato con il progetto pilota The Parisianer.

La causa che sosteniamo quest’anno è Per il sorriso di Ilaria la ONLUS di Montebruno che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca sull'atassia di

Friedreich, una rara malattia neurologica degenerativa altamente invalidante. La direzione artistica è di Laura Parodi, organizzato dall’Ass. Gruppo Spontaneo Trallalero in collaborazione con Ministero della Cultura, Comune di Genova, Regione Liguria, Fondazione Palazzo Ducale, Palazzo della Meridiana, Regione Sardegna e Ass. Sarda Tellus, Camera di Commercio di Genova, Cooperativa Il CE.STO, Sestiere del Molo, Parrocchia di San Pietro Apostolo di Pino Soprano, Circolo ARCI Barabini di Trasta, Comitato Culturale “Quelli che a TrastaCistannobene”, CAPS Circolo Autorità Portuale del Porto di Genova, COOP Valbisagno, Confraternita Santuario Nostra Signora del Monte.

LE BUONE PRATICHE DEL FESTIVAL: sensibilizzare sui temi dell’inquinamento ambientale: plastic free invitiamo all’uso di borracce personali per l’acqua mettendo a disposizione erogazione acqua corrente laddove sia possibile. Pranzi e catering: vengono utilizzate posate, piatti e bicchieri in materiale compostabile. Raccolta differenziata dei rifiuti. Processi di stampa green: utilizzo di carta ecologica e inchiostri vegetali. La piegatura del materiale pubblicitario viene realizzata nella Casa circondariale di Genova Marassi.

Programma

DOMENICA 24 SETTEMBRE Genova - Pino Soprano Chiesa e Teatrino di S. Pietro Apostolo

Ore 11.00 “TRALLALERO” concerto de La Squadra a cui si uniranno le voci del gruppo di tenore Santa Sarbana di Silanus, in collaborazione con Echo Art

Ore 13.00 Pranzo con le focaccette di San Terenziano, ravioli e contorno di “CANTI INTORNO AL TAVOLO”

Ore 15.00 “IL CIRCO DELLE API” spettacolo teatral/musicale/circense della Compagnia Teatro Velato di e con Sara Micol Natoli per avvicinare il pubblico alla conoscenza delle api e sensibilizzarlo alla responsabilità che ognuno ha verso la nostra Terra.

Ore 16.00 “DALLE VALLI OCCITANE ALLE 4 PROVINCE” Concerto a ballo con musica occitana e delle Quattro Province con Duo Passacarriera “en dui” (Dino Tron - fisarmoniche, cornamuse occitane, fifre, toun toun; Manuel Lerda - ghironda organetto, musette) e Duo Valla-Scurati (Stefano Valla - piffero; Daniele Scurati - fisarmonica)

Tutto il giorno “ARTIGIANI E CONTADINI ALL’OPERA” esposizione e vendita di prodotti biologici locali e artigianali

DOMENICA 1 OTTOBRE Genova Santuario Nostra Signora Madonna del Monte

Ore 15.00 Presentazione del nuovo “Sentiero del Bosco” e Inaugurazione del Museo degli Ex Voto della Madonna del Monte

Ore 16.30 “POLIFONIE SACRE E PROFANE” concerto del Corou de Berra (Francia) e del Coro Nostra Signora del Monte diretto da Riccardo Medicina

Ore 17.30 “IL SENTIERO DEL BOSCO” inaugurazione del nuovo percorso

SABATO 14 OTTOBRE Genova Piazza Banchi

Ore 15.30 CANZONI, TRALLALERI, VERSI ITINERANTI “CARUGG’INCANTO per SELVE URBANE” con Gruppo Spontaneo Trallalero, Julyo Fortunato: fisarmonica; Laura Parodi: voce; Cristina Dotto: versi itineranti Canzoni, Trallaleri, Versi itineranti in centro storico

DOMENICA 8 OTTOBRE Genova Trasta Circolo ARCI Barabini

Ore 11.00 Corso di “Tarantella del Gargano” a cura de La Paranza del Geco

Ore 13.00 Pranzo

Ore 14.30 “ATTRAVERSO IL BOSCO” passeggiata naturalistica dal Circolo Barabini di Trasta al Roseto di Murta a cura delle Guide di “QuellicheaTrastacistannobene”.

Ore 15.15 Cimitero Storico di Murta - “ARMONIE TRA LE ROSE” Trio vocale “Dal Corso Sisters” Elisa Dal Corso: voce e fisarmonica; Lucia Dal Corso: voce e flauti; Maria Dal Corso: voce e violino

Ore 16.30 Circolo Barabini di Trasta – “CONCERTO A BALLO” La Paranza del Geco - Simone Campa: tamburi a mano, armonica a bocca

DOMENICA 15 OTTOBRE Genova - Palazzo Ducale Sala Minor Consiglio

Ore 16.00 “SORDELLINE, CORNAMUSE, MUSETTES….. ANTICHI SUONI DELL’ARIA. LA RINASCITA DI UNO STRUMENTO” Marco Tomassi: Sordellina del Settala, zampogna; Goffredo Degli Esposti: sordellina, buttafuoco, flauti e zampogne; Eric Montbel: Musette de cour,cornamuse du

centreFrance; Fabio Rinaudo: sordellina, uilleann pipes, cornamuse; Laura Torterolo: Voce; Luca Rapazzini: violino

SABATO 21 OTTOBRE Genova - Palazzo della Meridiana – Colonnato

Ore 16.30 “LUNA” concerto de I Viulan (Appennino tosco emiliano) Lele Chiodi: baritono; Carlo Pagliai: tenore; Lauro Bernardoni: basso; voci Giorgio

Albiani chitarra; Silvio Trotta: mandolino, mandoloncello, chitarra battente, basso acustico; ll concerto sarà preceduto dalla visita alle Botteghe Storiche con partenza da piazza Banchi

SABATO 11 NOVEMBRE Genova - Chiesa di San Pietro in Banchi

Ore 16,00 “A FIL DI VOCE” Compagnia Sacco (Ceriana IM) Martini Demo: prima voce, Soldano Mirco: seconda, Luca Siccardi seconda, Matteo Lupi basso, Soldano Sebastiano basso, Lupi Alberto basso, Lanteri Rino basso, Ferrari Giannino basso. Su Cuntrattu de Seneghe (Sardegna)

DOMENICA 3 DICEMBRE Genova - Circolo Autorità Portuale

Ore 16,00 “GENOVA CANTA IL TUO CANTO” Tradizionale appuntamento dedicato all’esibizione delle Squadre di canto di Trallalero. In collaborazione con la rivista immaginaria The Genoeser un artista visivo ritrarrà i gruppi vocali durante l’esibizione proiettando in tempo reale il lavoro su uno schermo.