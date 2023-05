Saranno due italiani che da anni vivono e sono impegnati nel dialogo ecumenico in Ucraina e in Russia e in attività di sostegno ed educazione a offrire la loro testimonianza giovedì 18 maggio alle ore 20:45 alla Sala Quadrivium sul tema "Vicini o lontani? Da dove nasce la pace" in un incontro organizzato dal Centro Culturale Charles Péguy.

Sarà presente Elena Mazzola, originaria di Desio, linguista, traduttrice e docente universitaria. Dopo aver insegnato dal 2002 al 2017 presso l’Università Statale Umanistica di Mosca, si è trasferita a Kharkiv dove era Direttrice del Centro di cultura europea "Dante", ed era diventata presidente della Comunità Emmaus, “che accompagna giovani con disabilità o in uscita dall’orfanotrofio e dal collegio alla ricerca della propria strada”. L’invasione russa dello scorso febbraio l’ha costretta a rifugiarsi in Italia insieme ai suoi ragazzi: in questi giorni è ritornata in Ucraina, in un viaggio da Lviv e Kiev fino a Kharkiv per rincontrare collaboratori e amici che sono rimasti nel Paese colpito dalla guerra, e offrirà una testimonianza sulla sua esperienza e quella dei ragazzi e degli amici ucraini che condividono la vità della comunità. Sarà in collegamento da Mosca S. E. Mons. Paolo Pezzi: nato a Russi (Ravenna), è sacerdote dal dicembre 1990 della Fraternità sacerdotale dei missionari di San Carlo Borromeo e nel 1993 si reca in Russia dove svolge la sua missione pastorale. Il 21 settembre 2007 papa Benedetto XVI lo nomina arcivescovo metropolita della Madre di Dio a Mosca. Negli scorsi mesi ha firmato, a nome della conferenza episcopale russa, il documento che riafferma il diritto all’obiezione di coscienza di fronte alla mobilitazione generale per la guerra.

In un momento in cui sembra che l’opinione pubblica si stia abituando alle notizie di guerra e il Papa non perde occasione con le parole e i gesti simbolici a sollecitare tutti a ricercare la pace, l’incontro di giovedì 18 maggio sarà un appuntamento significativo per cogliere una preziosa occasione di comprensione e condivisione attraverso la vita e la testimonianza dell’impegno di Mons. Pezzi ed Elena Mazzola in Russia e Ucraina. Ha condiviso gli scopi di dialogo e di incontro anche Padre Vitaly Tarasenko, cappellano della comunità ucraina a Genova, che ha accolto con vivo interesse l’incontro e ha predisposto una versione della locandina in ucraino, confermando l’utilità del dialogo in questo momento difficile e doloroso. E quello di giovedì 18 maggio al Quadrivium sarà un dialogo tra chi è stato strappato da un giorno all’altro alla sua esistenza quotidiana dalla guerra e chi vive con il suo piccolo gregge in un grande Paese dove sembra dominare l’assuefazione all’oppressione e al potere per comprendere e immedesimarsi in ciò che sta accadendo e per chiederci “da dove nasce la pace?”.