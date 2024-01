“Vicini di casa” con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti al Teatro Sociale di Camogli

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Domenica 14 gennaio alle ore 17 va in scena al Teatro Sociale di Camogli la commedia di Cesc Gay “Vicini di casa”, con Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai e Alberto Giusta, per la regia di Antonio Zavatteri. Un successo strepitoso in Spagna diventato, nel 2020, un film altrettanto fortunato scritto e diretto dallo stesso autore. Una commedia libera e provocatoria che indaga, con pungente leggerezza, inibizioni e ipocrisie del nostro tempo.

Info e biglietti sul sito teatrosocialecamogli.it