Viaggio nella storia di un disco jazz, raccontato e suonato: Miles Ahead

Un’esplorazione di un famoso disco di jazz, “Miles Ahead – Miles Davis + 19” attraverso storie, aneddoti, ascolti e musica dal vivo. Un viaggio coinvolgente nel cuore del jazz, dove scopriremo il fascino e l'ispirazione dietro a ogni nota. Si ascolteranno prima brani selezionati dal disco stesso e poi le interpretazioni dal vivo di alcuni dei suoi pezzi più celebri eseguiti da Gianluca Tagliazucchi al piano e Giampaolo Casati alla tromba.

“Miles Ahead” (1957) è il primo disco della collaborazione tra Miles Davis e Gil Evans dopo l’incompreso esperimento di “Birth Of The Cool” (1947). Un incontro decisivo per la storia sia dei due protagonisti, ma anche per la storia del Jazz in generale. Negli anni ’50 Davis non è più un epigono di Charlie Parker, non è più solamente un talentuoso bopper. Qualcosa nel suo approccio musicale era cambiato. E’ del 1959 l’uscita del disco Kind Blue, considerato uno dei dischi più significativi del jazz dalla maggior parte della critica jazz. Allora divenne il disco più venduto di Miles, superato solo undici anni dopo da Bitches Brew.

Gil Evans è stato più di un arrangiatore ed è stato anche più di un compositore. E’ stato un innovatore che ha introdotto un nuovo approccio alla scrittura jazzistica e più in generale all’organizzazione del materiale musicale. Con il disco Miles Ahead troviamo il primo grande esempio di un nuovo concetto di Jazz orchestrale e Jazz per solista ed orchestra che avrebbe avuto molta fortuna, non solo con gli storici album successivi della coppia Davis/Evans (Porgy And Bess, Sketches Of Spain e Quiet Nights) ma anche per tanti progetti di artisti differenti fino ad arrivare ai giorni nostri.

Gianluca Tagliazucchi - Pianoforte

Giampaolo Casati – Tromba