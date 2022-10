“Viaggio nello Sport” con esibizioni e attività fisica alla stazione AMT Metro di San Giorgio

Per promuovere sempre più a fondo la bontà dell’attività motoria, dello Sport e del Benessere, MySport.fit, realtà genovese di eccellenza nella gestione dell’impiantistica sportiva e del tempo libero, organizza un pomeriggio speciale dedicato allo sport e all'attività fisica. Appuntamento sabato 15 ottobre a partire dalle 14:30 con “Viaggio nello Sport” nei pressi della nuovissima stazione AMT Metro "San Giorgio My Sport”, vicino a Palazzo San Giorgio, e in prossimità del Porto Antico di Genova.

"Siamo orgogliosi di dare una nuova veste alla stazione, di conferirgli carattere e colore – afferma Mamo Fondelli, amministratore unico di My Sport. Un’operazione - quella di MySport.fit - di restyling ai locali interni della fermata per offrire agli utenti del trasporto pubblico, residenti e turisti, una migliore accoglienza e una più piacevole esperienza di viaggio. Ci piace pensare di poter essere come un personal trainer per motivare i genovesi a fare sport e a farlo nelle strutture di eccellenza di Genova".

La stazione AMT Metro "San Giorgio My Sport” infatti contiene messaggi invitanti come: "Sali 10 volte questi gradini e brucerai 250 calorie”. E ancora: "Fare attività fisica migliora la circolazione sanguigna e riduce i livelli di colesterolo nel sangue".

“Viaggio nello Sport” prevede DJ, musica e intrattenimento, esibizioni divertenti e ad alto impatto con istruttori MySport.fit che intendono emozionare e spingere a fare attività motoria, a dedicarsi del tempo e adottare stili di vita sani. Il programma delle esibizioni e le proposte dei Centri Sportivi (CS) di MySport.fit prevede: Sincro (Yaela - CS Lago Figoi) alle 14:30, Movida Fitness (Monica - CS Foltzer) alle 15, Step (Alessio - CS Pra’ / Bellavita) alle 15:30, Calisthenics (Paolo - CS Sciorba) alle 16, FitBall & BodyFlex (Veronica - CS Sciorba) alle 16:30, Zumba (Silvia - CS Lago Figoi) alle 17. La premessa è per un pomeriggio di show.

La nuova stazione AMT Metro “San Giorgio My Sport” è stata inaugurata lo scorso 29 luglio alla presenza delle cariche istituzionali del Comune di Genova, da Alessandra Bianchi (Assessore allo Sport) a Matteo Campora (Assessore ai Trasporti), del Presidente di AMT Marco Beltrami, del Presidente onorario di My Sport Enzo Barlocco e di Claudia Tarzia, azzurra di nuoto in forza a Genova Nuoto My Sport ed Esercito. Gli spazi interni della fermata sono stati personalizzati con il logo, i colori e i valori di My Sport, consorzio leader nella gestione dell’impiantistica sportiva in Liguria, che ha deciso così di partecipare a “La tua Metropolitana”, un progetto che ha preso avvio due anni fa e sta progressivamente coinvolgendo la rete delle stazioni metro della città.