Per il giorno dell’Epifania, la Cooperativa Solidarietà e Lavoro propone ai piccoli ospiti di Castello D’Albertis e alle loro famiglie la mini-guida “Viaggio in museo Speciale Befana”, un kit ricco di storie e giochi, una sorta di diario di viaggio per scoprire le collezioni del museo e la vita avventurosa del Capitano D'Albertis.

Non solo divertimento ma una attività ludico-didattica da vivere in famiglia, in piena autonomia e sicurezza.

Costo del kit: 4 euro, acquistabile direttamente in biglietteria (ingresso museo: 6 € intero e 4,50 € ridotto).

È richiesta la prenotazione della guida entro il giorno precedente telefonando al numero 0102723820 oppure scrivendo a castellodalbertis@solidarietaelavoro.it