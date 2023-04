“Viaggio in museo”: speciale kit per famiglie con indovinelli e prove per esplorare le sale del Castello D'Albertis

Il Weekend di Pasqua a Castello D’Albertis è una festa per le famiglie con il kit “Viaggio in museo”! Un bellissimo castello urbano, scrigno di storie suggestive e circondato da un parco con vista mozzafiato sulla città di Genova. Quale posto migliore per vivere in famiglia, giocando, il gusto dell'avventura?

Dal 7 al 10 aprile i bimbi con i propri accompagnatori potranno scoprire le sale del museo in un percorso che dalle sale neogotiche della dimora del Capitano D'Albertis, viaggiatore globetrotter ottocentesco, li porterà a lasciarsi affascinare dal mondo visto con gli occhi del capitano, per poi entrare nel bastione cinquecentesco dove entreranno in contatto con le culture precolombiane e indigene, grazie ad uno speciale kit predisposto dai Servizi Educativi di Solidarietà e Lavoro, che coinvolgerà i partecipanti attraverso giochi enigmistici, indovinelli e prove, per un "viaggio" intorno al mondo.

Info

Per informazioni e prenotazioni: tel 010.5578280; mail: biglietteriadalbertis@comune.genova.it