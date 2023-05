Viaggio in India: visita alle collezioni del Capitano D'Albertis, spettacolo danze Bollywood e aperitivo a tema

Nella dimora del Capitano D’Albertis, viaggiatore globetrotter ottocentesco, un evento che coinvolge i sensi, facendo vivere le atmosfere, le tradizioni, le danze e i sapori dell’India. Con Viaggio in India, dal Capitano D'Albertis ai giorni nostri. Storie, danze e sapori, la serata prende il via con una speciale visita accompagnata nel castello a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro. Partendo dal primo viaggio intorno al mondo fatto dal Capitano D’Albertis tra il 1877 e il 1878, si visiteranno le sale del Museo delle Culture del mondo per scoprire collezioni esotiche e orientaleggianti.

Profumi, suoni e sapori ci aiutano a immergerci in un’atmosfera dal gusto esotico. Un piccolo assaggio di tè e a seguire lo spettacolo danzante a cura Anna Mara con le sue ballerine, che attraverso diverse coreografie, ci racconta di alcune culture che popolano l'India, facendoci immergere in uno scenario orientale ricco di colori, religiosità e folklore.

L'India è stata la culla di tutte le danze. Ogni stile è caratterizzato da un diverso costume oltre che ritmo e movenza.: il Bhangra del Punjab, il Garba del Gujarat, il Lavni del Maharashstra e le danze Bollywood che, in forma estesa, rappresentano l'India moderna.

Il Bollywood è la danza in genere rappresentata nei film indiani, piena di colore ed energia. Una fusione di più stili: dalla danza indiana classica al folk indiano, dall'hip hop alla danza moderna. Ogni coreografia racconta una storia, quindi tutta la parte di espressività, mimica, gestualità e comunicazione non verbale sono molto importanti. Bollywood è una danza in cui poter raccontare il proprio corpo attraverso gesti, suoni e movimenti. Il Bollywood è uno stile che rispecchia l’India moderna con la sua allegria, energia, i suoi colori, i suoi rumori; uno stile che ti cattura con i suoi ritmi travolgenti e con movenze nuove ma cariche di un sapore arcaico e dal fascino indiscutibile.

A fare da sfondo alle danze, un filmato ci conduce idealmente in India e racconta le origini e la storia della danza che sarà eseguita dal vivo. Video, testi e immagini delle proiezioni sono a cura di Carlotta Cecconi e di Anna Mara e la voce narrante è Alessandro Damiani.

E dalle 20.00 alle 22.00 la possibilità di prolungare la serata prenotando l’aperitivo presso il Bonton Bistrot che per l’occasione proporrà due menù dal sapore indiano e un menù dedicato ai bambini*.

INFO

Per info e prenotazioni entro il 17 maggio, telefonare al numero 0105578820 oppure scrivere a biglietteriadalbertis@comune.genova.it

Costo ingresso, visita e spettacolo 15,00 € a persona

Aperitivo opzionale al costo di Menu A 10,00 €, Menù B 15,00 €, Menù Bambini 8,00 €

*MENU 1

1 drink a scelta

Samosa di verdure

Panissa al profumo dicurry

Pane naan e salsa raita

Cuculli indiani (Pakora)

Spiedini di pollo Tikka

Masala

MENU 2

1 drink a scelta

Samosa di verdure

Panissa al profumo di curry

Pane naan e salsa raita

Cuculli indiani (Pakora)

Spiedini di pollo Tikka

Masala

Wada con chutney speziato

Barfi (dolce al cocco)

MENU BIMBO 1 succo di frutta Focaccia Pizza 1 pack di patatine in sfoglia