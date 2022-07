Viaggio al centro della carta al museo di Mele

Al Museo della Carta di Mele (GE) due giorni completamente dedicati a uno dei materiali più importanti per la storia dell'uomo. Sabato 23 e domenica 24 luglio (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18) un Viaggio al centro della carta, dedicato a professionisti del settore ma anche principianti, per scoprire tutti i segreti del mondo della carta. Un laboratorio di ricerca, creazione e scoperta, dalla fabbricazione alle tecniche per illustrarla e rilegarla, fino alla narrazione di una storia per comporre un prezioso libro d'artista.

Interverranno Giuseppe Traverso (Museo della Carta), Valentina Biletta, Lara Caputo, Nora Dealti, Anna Croce (Papê Lab).

Info e prenotazioni al 347 1679042, costo 100 euro materiali compresi.