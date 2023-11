Mercoledì 29 novembre l’Associazione Amici dell’Acquario ospita il giovane ricercatore di Fisica dell’Università di Genova, Francesco Armando Di Bello, per approfondire “Le impronte dell’universo antico in laboratorio: un viaggio affascinante nella fisica delle particelle” (foto CERN di Ginevra).

L’acceleratore di particelle LHC, presso il CERN di Ginevra in Svizzera, ricrea le condizioni fisiche risalenti a pochissimi istanti dopo il Big-Bang, attraverso specifiche e controllate collisioni di particelle ad alta energia. In questo ambiente, vengono prodotte una serie di particelle elementari pesanti. Queste particelle non possono essere rilevate in forma diretta, ma solo attraverso le tracce che lasciano all’interno dei rilevatori posti in prossimità del punto di collisione. Queste tracce, che potremmo definire come le “impronte” di queste particelle, rappresentano per un fisico degli indizi inestimabili che, se sapientemente interpretati, portano allo studio e alla comprensione dei componenti principali della materia: dal bosone di Higgs alla ricerca di particelle di materia oscura, e oltre.

Francesco Di Bello si è laureato presso l'Università degli studi di Roma Torvergata e ha proseguito grazie ad una borsa di studio all'Università di Ginevra e presso il CERN, dove ha conseguito la laurea magistrale e il dottorato. Tornato poi in Italia, presso La Sapienza Università di Roma, dal 2022 è ricercatore presso il dipartimento di Fisica dell'Università di Genova dove è titolare di un corso per tecniche di machine learning applicate alla fisica.

La sua ricerca si occupa di studiare il bosone di Higgs a LHC tramite l'esperimento ATLAS, e di sviluppare e implementare tecniche di intelligenza artificiale per la fisica dei collisori. Negli ultimi anni ha ricoperto vari ruoli di coordinamento di ricerca all'interno dell'esperimento ATLAS. Attualmente coordina un gruppo afferente all'esperimento ATLAS del CERN. per migliorare l'identificazione di una specifica particella elementare: il quark bottom. È inoltre visiting scientist al Weizmann Institute in Israele e alla technical University of Munich.

Come ormai consuetudine da 29 anni gli incontri si svolgono ogni mercoledì alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario, offerti gratuitamente alla città e a tutte le persone curiose di Scienza. Il ciclo di mercoledì scienza “Le impronte della scienza nella nostra vita” è realizzato in collaborazione con Acquario di Genova, Costa Edutainment e Università di Genova.

