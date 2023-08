Viadelcampo29rosso amplia giorni e orari di apertura per accogliere appassionati della canzone d'autore genovese

Ferragosto porta aria di novità in viadelcampo29rosso, spazio-museo dedicato alla conservazione, promozione e valorizzazione della “scuola Genovese” dei cantautori, gestito dall’apertura nel 2012 dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro per conto del Comune di Genova. Uno spazio pubblico ad ingresso gratuito che non è solo un luogo della tradizione e del ricordo, ma anche un laboratorio culturale visitato da circa 50mila persone l’anno, uno spazio vivo e vitale che promuove la canzone d’autore genovese di ieri e di oggi attraverso l’ideazione di rassegne, incontri, performance musicali e teatrali, itinerari nella Città Vecchia per turisti e genovesi, mostre ed attività per le scuole.

Un vero e proprio presidio culturale nel cuore del Centro Storico quello di viadelcampo29rosso, che ne fa un riferimento di prestigio per il territorio e per la città, avvicinando- grazie alla musica ed alle altre forme di arte- tutti i target, abbattendo barriere sociali e rendendo un angolo di città vecchia godibile in ogni suo respiro.

viadelcampo29rosso, con il doppio ingresso in Via del Campo ed in Vico dei Fregoso, crea un trait d’union facendosi da intermediario fra il melting pot della affollata via ed il solitario silenzio dell’area dell’antico ghetto ebraico, andando a creare una rivitalizzazione economico-sociale della Città Vecchia valorizzando anche in tal modo la Città tutta.

In quest’ottica, che ben si sposa con la progettazione che sta già avviando il Patto di Sussidiarietà del Centro Storico di Genova a partire da Ferragosto, viadelcampo29rosso aprirà nelle giornate di martedì, giovedì, venerdì, con orario 10:00-13:00/15:00-19:00, mentre il sabato e domenica con orario 10:00-13:00/14:00-19:00.

La conservazione del patrimonio culturale e musicale di De André e della “scuola genovese”, la sua valorizzazione, la diffusione, sono un’eredità da mantenere viva in tutti i suoi aspetti incentivando anche le nuove generazioni a raccoglierne l’essenza.

Per informazioni:

Tel. 010.2474064; e-mail info@viadelcampo29rosso.com

Facebook/viadelcampo29rosso