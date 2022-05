Viadelcampo29rosso incontra gli autori di "Rivierando, nella riviera dei fiori del ponente ligure"

La magia della Riviera rifiorisce con un nuovo punto di vista venerdì 27 maggio, alle ore 17:00 presso lo spazio-museo di Viadelcampo29rosso con la presentazione del libro “Rivierando. Nella Riviera dei Fiori del Ponente ligure" (Gwmax editore) e con la partecipazione dei tre autori: Marco Macchi, Ersilia Laura Ferrante e Daniela Manili Pessina.

"Rivierando" è un percorso guidato e un racconto per immagini che mostra oggi la Riviera, com’era e com’è ancora. Quattro mani più due e un obiettivo, una musica come sottofondo alla storia di una città, tanti sguardi diversi e curiosi. I molti dettagli scoperti passeggiando sono mostrati qui per invitare turisti e abitanti a visitarli muniti di taccuino, macchina fotografica e smartphone. L’idea di questo libro-guida, che ha un fratello della stessa autrice sul Lago di Como (#Visiolario), è quella di unire più contributi in una sorta di "carnet de voyage".

Le immagini sono state scattate dalla "turista non per caso" Daniela Manili Pessina, consulente sui temi della comunicazione visiva, della grafica e del visual, che sperimenta nuove modalità per promuovere la cultura del territorio attraverso la fotografia.

A queste fotografie alla scoperta dei luoghi, si uniscono e si mescolano i racconti della guida turistica e ambientale della Riviera dei Fiori, appassionata di storia e di storie, Marco Macchi.

Trattandosi di un percorso con al centro la città dei fiori, Sanremo, che è anche imprescindibilmente città della musica, non poteva mancare un bel contributo nel merito: la testimonianza di Ersilia Ferrante, avvocato con tante passioni, musica e cultura del territorio in primis.

Un invito per chi legge a visitare, documentare e raccontare a suo modo, un luogo così unico.

Evento a cura di Viadelcampo29rosso e Cooperativa Solidarietà e Lavoro, in collaborazione con il Comune di Genova.

Info: Mail info@viadelcampo29rosso.com - Telefono: 320 8809621