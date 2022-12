"Via Lumière" e "Signorina Anarchia": Patrick Djivas della PFM e Anna Mancini in Viadelcampo29rosso

Sabato 3 dicembre alle ore 17, viadelcampo29rosso ha il grande piacere di ospitare Patrick Djivas, in occasione della presentazione del suo libro: “Patrick Djivas, Via Lumière”. La biografia autorizzata del bassista di Area e PFM scritta dall'amico Louis de Ny (Officina di Hank Editore), con la prefazione di Franz Di Cioccio (PFM) e la traduzione di Claudio Pozzani.

Qualsiasi musicista sognerebbe di poter scrivere sul proprio curriculum vitae: membro fondatore degli Area, bassista della Premiata Forneria Marconi dal 1973. In altre parole, Patrick Djivas ha fatto parte di due dei più grandi gruppi assimilabili al prog italiano, sebbene entrambe le formazioni abbiano superato di gran lunga questo stile. In Italia, tanti nomi di gruppi rock degli anni Settanta sono sbiaditi nel tempo, ma Area e Premiata Forneria Marconi sono quelli che gli italiani citano ancora perché hanno in comune il fatto di essere entrati nell'immaginario collettivo attraverso le loro celebri e indimenticabili canzoni oltre che, per la PFM, essere un gruppo assolutamente contemporaneo.

"VIA LUMIÈRE” è il racconto della vita di un musicista aperto al mondo, con fermi-immagine sorprendenti. Quindi, se volete sapere come, in una vita sola, si possano incontrare Greg Lake, Alvin Lee, lan Anderson, Peter Hammill, Jaco Pastorius, Joe Zawinul, Joni Mitchell, Frank Zappa, Alberto Radius, Lucio Dalla, Demetrio Stratos, Fabrizio De André, Paolo Conte, Franz Di Cioccio, Léo Fender e perfino la Regina Madre, leggete questa biografia. Se pensate che non sia possibile, leggetela comunque".

Sempre sabato 3 dicembre, con Djivas come padrino sarà inaugurata in viadelcampo29rosso la mostra "Disturbia - Signorina Anarchia" di Anna Mancini, (che rimarrà visibile al pubblico fino al 12 Febbraio), giovane e bravissima chitarrista sperimentale e visual artist che ha accompagnato Cristiano de André in parte del suo tour Storia di un impiegato.

Signorina Anarchia nasce dall’idea di creare una serie di immagini ispirate alle canzoni di Fabrizio De André. In questa mostra, Disturbia, personaggio nato dalla creatività della Mancini, incarna la visione anarchica e le sue componenti in cui l'ispirazione è legata ad alcuni tra i versi delle canzoni più rappresentative di Faber.