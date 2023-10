“Via della Maddalena” di Marco Taddei in scena alla Sala Mercato

Una Genova multiculturale, crocevia di storie e passioni, è al centro di “Via della Maddalena” del drammaturgo e attore Marco Taddei. Dopo gli ottimi consensi ottenuti nell’estate del 2022, quando andò in scena al Parco dell’Acquasola nell’ambito della rassegna Stelle e storie, lo spettacolo è stato rimodulato dal regista Aleph Viola per il palcoscenico della Sala Mercato dove debutta martedì 17 ottobre.

Interpretato da dieci attori di formazione e generazione diverse, Fabio Barone, Elsa Bossi, Sebastiano Bronzato, Federico Gatti, Paolo Li Volsi, Deniz Ozdogan, Carolina Rapillo, Roberto Serpi, Marco Taddei, Irene Villa, Via della Maddalena racconta la storia di un farmacista rimasto vedovo che, in cerca di un nuovo inizio, torna a vivere nei vicoli di Genova insieme alla figlia adolescente. I loro destini si incrociano con quelli degli abitanti della città vecchia: c’è chi vorrebbe cambiare vita, chi vive di espedienti, chi cerca disperatamente un’occasione di riscatto, chi approfitta della propria divisa. Un microcosmo di umanità varia in cui il dialetto locale genovese si mescola a lingue straniere e il trallalero si alterna alla cumbia e alla trap, grazie ad una colonna sonora realizzata da Francesco Bacci e Raffaele Rebaudengo. La messa in scena si serve di canto, danza e cinema grazie a due videocamere che seguono i personaggi nelle loro avventure, così da fornire agli spettatori diversi punti di vista.

«Via della Maddalena – dice il regista Aleph Viola - è una passeggiata nella strada che è il cuore pulsante, intimo e allo stesso tempo sguaiato, di Genova. È l’infinito incontrarsi di anime che resistono, chiedendosi come fare ad accettare le imprevedibili combinazioni dei nostri destini».

Lo spettacolo va in scena alla Sala Mercato da martedì 17 a domenica 29 ottobre (lunedì 23 riposo). Per le recite di mercoledì 18 e 25 ottobre è previsto un servizio navetta gratuito offerto da A.Se.F, con partenza alle ore 19.30 davanti al Teatro Ivo Chiesa. Il servizio è prenotabile telefonando al numero 010 5342 400 dal martedì al sabato ore 10–13 e 15–18.