“La Via della Castagna” con Maria Grazia Sbarboro, Laura e Irene: esperienze di turismo slow in Valle Sturla

Il Centro Culturale dei Fieschi, allestito nelle Scuderie del Palazzo Comitale dopo un oculato recupero degli spazi disponibili, il castagneto da frutto con la sua storia secolare, una cascina per la raccolta e la conservazione delle foglie, il secchereccio di Irene e Laura per l'essiccazione delle castagne e l’attraente Mulino di Belpiano di Maria Grazia, indicano le tappe fondamentali di un viaggio all’insegna del turismo lento e integrato nel territorio.

La ricompensa sarà grande anche a tavola, grazie ai sapori dell’Agriturismo Ra Pria, dove troveremo la natura nel gusto di prodotti tipici ottenuti dal frutto dell’”albero del pane”. E ricordatevi che visiteremo due Luoghi del Cuore del FAI (la Basilica dei Fieschi, il Mulino Monumentale di Belpiano).

• Possibilità di condivisione del viaggio

• Ricordati che la merenda all’Agriturismo Ra Pria fa parte dell’esperienza outdoor e seppure facoltativa ci piacerebbe che tutti vi partecipassero!

• Possibilità di acquisto presso due aziende locali di patate, formaggi, marmellate, farine e prodotti a base di castagne

PAUSA DI PIACERE

A noi piace camminare, ascoltare ma anche riconciliarci con il cibo: poterlo fare a fianco ad un monumento d’interesse storico-culturale è qualcosa di davvero eccezionale. Eccezionale come la “Merendona di Ra Pria”, servita presso il Mulino alle ore 16:00 circa, in un ambiente semplice e accogliente. Niente nouvelle cuisine, qui tutto è spontaneo e sano, a chilometri zero, forse anche meno visto che i prodotti arrivano direttamente dal vicino Agriturismo Ra Pria. Desideriamo sottolineare che è un vero agriturismo perché ancora prima è un’azienda agricola immersa in una realtà viva e genuina. Ecco cosa vi aspetterà a merenda…

• Frixieu di Maria Grazia – Una specie di frittelle di farina di castagna che riportano in auge la tradizione delle friggitorie di un tempo. Assaggio presso il Mulino di Ra Pria.

• Pelate: castagne sbucciate e bollite – Il risultato sono dei bocconcini dolci e morbidi che si mangiano uno dietro l’altro…

• Castagnaccio – È uno dei dolci autunnali più gradito, si ottiene con farina di castagne, acqua, olio extravergine di oliva, pinoli, uvetta.

• Torta Baciocca – Una torta di patate e cipolle, tipica di Borzonasca, dell’entroterra ligure e in tutta la zona del Tigullio.

• Torta Pasqualina – La sua particolarità non è solo negli ingredienti, ma anche nel numero di sfoglie che la ricoprono… Bietole, borragine, uova, cipolla, prescinsêua, parmigiano grattugiato, maggiorana quanto basta.

• Montebianco classico – Un dolce tipico al cucchiaio e la versione classica è senza dubbio quella dell’impasto a base di castagne…

• Pan Martìn – Un pane povero della tradizione contadina che accompagna i salumi e il Sarasso. Rarissimo da trovare. Pane dal caratteristico colore scuro e dall'aroma delicatamente dolce che gli viene conferito dalla presenza della farina di castagne nella miscela di preparazione. Il Pan Martìn viene cotto sotto il testo già caldo su un letto di foglie di castagno per un'ora e mezza. Questo tipo di pane scuro, di tradizione domestica, prese il nome di Pan Martìn probabilmente dal giorno di San Martino, 11 novembre, quando era pronta la farina di castagna. Testo Agri Liguria.

• Salumi – Immancabili.

• Formaggi locali con marmellata

PROGRAMMA

• Ore 9:30 appuntamento alla Basilica dei Fieschi, con visita del borghetto e del Museo.

• Ore 11:30 / Visita dell’essiccatoio di Irene, località Recroso.

• Ore 12:30 / Passeggiata tra i castagni secolari del Monte Cucco. Mini-pranzo al sacco poiché alle 16:00 faremo merenda presso l’Agriturismo.

• Ore 14:30 circa / Visita al Mulino di Ra Pria.

• Ore 15:30 circa / Merenda all’Agriturismo Ra Pria

• Ore 17:00 circa… liberi tutti

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la presenza di un Accompagnatore Turistico nonché Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

Data: Sabato 18 Novembre

Tipologia itinerario: viaggio slow (itinerario turistico, non escursionistico)

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una Guida Ambientale ed Escursionistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco, Merendona di Ra Pria. Offerta libera per il Centro Culturale dei Fieschi (Associazione no profit).

Quota “Merendona di Ra Pria”: 12 euro da versare direttamente all'agriturismo. La merenda comprende: Pelate (castagne sbucciate e bollite), Castagnaccio, Torta Baciocca, Torta Pasqualina, Montebianco classico (dolce tipico al cucchiaio), Pan Martìn, Salumi, Sarazzu o Sarasso (ricotta stagionata). Acqua e vino inclusi. Frixieu di Maria Grazia (assaggio presso il Mulino di Ra Pria). Per cortesia segnalateci eventuali vostre allergie e intolleranze alimentari.

Contributo facoltativo: 2 euro per sostenere la missione e l'attività divulgativa del Centro Culturale (Associazione no profit), allestito nelle Scuderie del Palazzo Comitale (di fronte alla Basilica dei Fieschi).

Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Appuntamento ore 09:30 presso il parcheggio vicino alla Basilica di San Salvatore dei Fieschi.

Fine giornata slow ore 17:00 circa.

Pranzo al sacco

Merendone all’Agriturismo Pra Ria

Difficoltà: Facile (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistica).

Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe con un buon grip