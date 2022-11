La Via dell’Acqua – 3a parte / L’acquedotto storico artistico: da Molassana a Staglieno

Domenica 20 Novembre percorreremo la terza parte della Via dell’Acqua, lungo l’Acquedotto storico di Genova, imponente opera che si sviluppa a mezza costa sul versante idrografico destro della Val Bisagno. L’esempio più imponente lungo questo monumento architettonico è rappresentato dai ponti-sifone e dai ponti-canale, che permettevano al condotto di evitare i ripidi pendii che scendevano sulle vallecole laterali, come quelle di Trensasco, Geirato e Veilino. Le antiche lastre di Luserna ci condurranno attraverso rustici circondati da giardini, orti e uliveti, lungo opere architettoniche che testimoniano le stratificazioni strutturali dell’Acquedotto nei secoli sino ai primi del Novecento.

Da Largo Paolo Boccardo (Molassana), dopo una breve salita lungo una tipica crêuza, all’inizio della settima custodia si potrà camminare senza fretta tra prati e boschetti, in una natura in molti punti selvatica – come la valle dei rio Cicala – ma più spesso addolcita dal lavoro dell’uomo.

L’escursione terminerà a Staglieno dopo aver attraversato le vertiginose campate del suggestivo ponte-sifone sul Veilino (gestito dall’Associazione Culturale Aegua Fresca), che domina dall’alto il cimitero monumentale di Staglieno, uno dei campi santi più importanti d’Europa. Il ponte con le sue 19 arcate offre una vista panoramica estremamente suggestiva, consentendo di vedere i tracciati più antichi dell’acquedotto. Al ritmo lento del camminare vi accorgerete che l’approssimarsi della città non cancella la strana sensazione che si prova percorrendo la via dell’acquedotto: l’essere ancora in campagna, nonostante tutto.

Testo di Enrico Bottino

Escursione fruibile in corriera

Difficoltà: Facile (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistica)

Dati tecnici. Dislivello + - 100 metri circa. Durata della camminata: 3.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide e pranzo al sacco

Quota di partecipazione: 13 euro.

Iscrizione obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail. Oppure tramite il pulsante qui sotto

Appuntamento ore 10:00 a Genova – Molassana, in Largo Paolo Boccardo, verso i Giardini Giorgio Falco. Qui c’è il capolinea della linea AMT nr 48

Fine escursione presso Staglieno, verso le 16:30 circa.