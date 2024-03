via crucis vicariale a sampierdarena: un' occasione intensa di preghiera

Il 22 Marzo 2024 i Gruppi Vicario Giovani di Sampierdarena organizzano la suggestiva Via Crucis vicariale, un'occasione intensa di preghiera che percorrerà quattordici stazioni, rievocando gli episodi salienti della condanna, il supplizio e l'uccisione di Gesù. L'appuntamento è alle ore 20:30 con la partenza dalla suggestiva Chiesa di San Giovanni Bosco e San Giovanni Gaetano, situata in Via Carlo Rolando, e arrivo presso la Chiesa di Nostra Signora del SS. Sacramento. La Via Crucis sarà presieduta da Don Giovanni Lubinu, parroco di San Giovanni Bosco e San Gaetano, in collaborazione con tutti i sacerdoti del vicariato parrocchiale di Sampierdarena. In caso di pioggia, l'evento religioso si terrà presso la parrocchia San Giovanni Bosco e San Gaetano.

Per agevolare la partecipazione, la Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Sampierdarena offre un ritrovo dedicato a tutti i cittadini residenti nel quartiere. Alle ore 20:00, davanti alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Sampierdarena, Genova, gli organizzatori accompagneranno coloro che necessitano di supporto per raggiungere la location della Via Crucis vicariale.