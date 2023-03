Via Crucis vicariale presieduta da Don Giovanni Lubinu a Sampierdarena

La tradizionale Via Crucis vicariale di Sampierdarena si svolgerà venerdì 31 marzo a partire dalle ore 20:45 con la partenza dalla chiesa di San Giovanni Bosco e San Gaetano in via Carlo Rolando fino alla chiesa di Nostra Signora del Santissimo Sacramento in via Luigi Carlo Farini. Sarà presieduta da Don Giovanni Lubinu, parroco di San Giovanni Bosco e San Gaetano, e insieme a lui saranno presenti anche tutti sacerdoti delle parrocchie di Sampierdarena.

