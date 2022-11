La via della castagna con Maria Grazia Sbarboro: esperienze di turismo slow in Valle Sturla

Il castagneto da frutto del Monte Cucco con la sua storia secolare, una cascina per la raccolta e la conservazione delle foglie, il secchereccio di Irene e Laura per l'essiccazione delle castagne e l’attraente Mulino di Belpiano di Maria Grazia, indicano le tappe fondamentali di un viaggio all’insegna del turismo lento e integrato nel territorio. La ricompensa sarà grande anche a tavola, grazie ai sapori dell’Agriturismo Ra Pria, dove troverete la natura nel gusto di prodotti tipici ottenuti dal frutto dell’”albero del pane”. E ricordatevi che visiterete due Luoghi del Cuore del FAI.

PRESENTAZIONE

di Enrico Bottino - Trekking promoter

Un’esperienza in Valle Sturla unica, irripetibile, autentica. Il viaggio slow inizierà dai documenti medioevali che stabilivano le regole per la cura dei boschi e l’innesto di castagni selvatici. Passeggerete in uno dei borghetti medievali meglio conservati della Liguria, raccolto attorno alla stupenda Basilica di San Salvatore dei Fieschi, voluta da papa Innocenzo IV. Questo insigne monumento gotico del 1200, rappresenta un vero trionfo dell’essenza artistica dell’ardesia: dall’interno molto sobrio e in pietra corvina, alla facciata interrotta da uno splendido rosone. A distanza di poche decine di metri, visiterete insieme ad una Guida locale il Centro Culturale, allestito nelle Scuderie del Palazzo Comitale dopo un oculato recupero degli spazi disponibili. Arte, letteratura, musica e storia del borgo della potente famiglia Fieschi saranno protagonisti della prima ora della giornata.

Dal sagrato di uno dei più insigni monumenti della Liguria orientale, partirà il l’itinerario della Via della Castagna, che farà sosta (tappa nr 2) nell’ambiente angusto e caldo dell'essiccatoio di Irene, in località Recroso, teatro di emozioni uniche, come le fiabe per bambini. Un ambiente vitale ed esclusivo, ormai appartenente al passato, una piccola dimensione aziendale con la sua stalla, i suoi animali di bassa corte e, soprattutto, una farina di castagne di rara qualità.

La tappa nr 3 del nostro viaggio slow vi porterà a camminare lungo uno dei tanti sentieri dell’Appennino, dove le antiche fustaie d’incomparabile bellezza sopravvivono nei boschi.

I colori dell’autunno vi porteranno a Belpiano, frazione di Borzonasca, dove concedersi una piacevole camminata nel castagneto da frutto del Monte Cucco per momenti di connessione con la natura in serenità. Una pace che segna anche la rivincita del marrone, da tonalità triste a tinta must dell’autunno, un colore che trasmette l’idea del fascino sbiadito d’un vecchio film. Passeggiando nel bosco crescerà la voglia di castagne e di cose semplici. Il tempo scopre ogni cosa e soprattutto lei, la castagna, “reciterà a soggetto” tutto il giorno. Infatti, dopo aver condiviso il pranzo al sacco nel bosco, ad aspettarvi in fondo al sentiero circoscritto da castagni secolari, sarà il Mulino di Ra Pria (tappa nr 4).

L’architettura del mulino racchiude la storia e la conserva grazie anche alla passione di Maria Grazia Sbarboro e Mario Costa: nella stanza del mugnaio, le loro parole vi consentiranno di capire come il castagno fosse custode di riti e consuetudini che cadenzavano la vita quotidiana della gente. L’opera dell’uomo non si limitava alla raccolta degli acheni, ma era subordinata alla cura stessa degli alberi, per migliorarne la qualità e garantire una produzione costante. All’interno delle comunità appenniniche vigevano consolidate usanze per la tutela e lo sfruttamento del bosco; gli stessi feudatari e i signori locali, attraverso Statuti, disciplinavano l’impianto e l’utilizzo dei castagneti. Altre consuetudini erano invece dettate dallo spirito di collaborazione e di aiuto reciproco delle famiglie contadine.

Dopo l’assaggio dei buonissimissimi frisceu di Maria Grazia (offerta libera, insieme alla visita del Mulino), quella voglia di castagne e di cose semplici sarà prossima ad essere realtà, grazie alla “Merendona di Ra Pria” (tappa nr 5), che rispetta la tradizione delle cose semplici ma genuine. Anche a tavola la ricompensa sarà grande e la soddisfazione impagabile.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la presenza di un Accompagnatore Turistico nonché Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

Data: Sabato 26 Novembre

Tipologia itinerario: viaggio slow

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una Guida Ambientale ed Escursionistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco, Merendona di Ra Pria. Offerta libera per il Mulino.

Quota “Merendona di Ra Pria”: 10 euro da versare direttamente all'agriturismo. La merenda comprende: Pelate (castagne sbucciate e bollite), Castagnaccio, Torta Baciocca, Torta Pasqualina, Montebianco classico (dolce tipico al cucchiaio), Pan Martìn, Salumi, Sarazzu o Sarasso (ricotta stagionata). Acqua e vino inclusi. Frixieu di Maria Grazia (assaggio presso il Mulino di Ra Pria). Per cortesia segnalateci eventuali vostre allergie e intolleranze alimentari entro le ore 20:00 di Giovedì 17 Novembre.

Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Appuntamento ore 09:30 presso il parcheggio vicino alla Basilica di San Salvatore dei Fieschi.

Fine giornata slow ore 17:00 circa.

Pranzo al sacco

Merendone all’Agriturismo Pra Ria

Difficoltà: Facile (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistica). Sono richieste calzature ed equipaggiamento adeguati.

Dislivello: + - 150 metri circa

Durata della camminata: 2 ore circa andata/ritorno, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco

Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe con un buon grip