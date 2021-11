La Via dell’Acqua: l'Acquedotto Storico di Genova da Molassana a Staglieno

L’intraprendenza, la costanza, la capacità di coordinare e di agire – unite alla dinamicità e alla passione di tanti volontari – hanno consentito al Municipio IV Media Valbisagno e alla Federazione Acquedotto Storico di Genova di restituire alla città un’immagine nuova dell’antica via dell’acqua.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.

Presentazione

di Enrico Bottino - Trekking promoter

"Domenica 28 novembre percorrerete la terza parte della Via dell’Acqua, lungo l’Acquedotto storico di Genova, imponente opera che si sviluppa a mezza costa sul versante idrografico destro della Val Bisagno. L’esempio più imponente lungo questo monumento architettonico è rappresentato dai ponti-sifone e dai ponti-canale, che permettevano al condotto di evitare i ripidi pendii che scendevano sulle vallecole laterali, come quelle di Trensasco, Geirato e Veilino. Se oggi possiamo conoscere e ammirare questo percorso, unico nel panorama italiano, è grazie ai volontari della Federazione Acquedotto Storico di Genova, che hanno migliorato la percorribilità dell’itinerario e la vivibilità e la qualità degli spazi che si trovano lungo la Via dell’Acqua.

Le antiche lastre di Luserna vi condurranno attraverso rustici circondati da giardini, orti e uliveti, lungo opere architettoniche che testimoniano le stratificazioni strutturali dell’Acquedotto nei secoli sino ai primi del Novecento. Da Largo Paolo Boccardo (Molassana), dopo una breve salita lungo una tipica crêuza, all’inizio della settima custodia si potrà camminare senza fretta tra prati e boschetti, in una natura in molti punti selvatica – come la valle dei rio Cicala – ma più spesso addolcita dal lavoro dell’uomo.

L’escursione terminerà in via delle Ginestre dopo aver attraversato le vertiginose campate del suggestivo ponte-sifone sul Veilino (gestito dall’Associazione Culturale Aegua Fresca), che domina dall’alto il cimitero monumentale di Staglieno, uno dei campi santi più importanti d’Europa. Il ponte con le sue 19 arcate offre una vista panoramica estremamente suggestiva, consentendo di vedere i tracciati più antichi dell’acquedotto. Al ritmo lento del camminare vi accorgerete che l’approssimarsi della città non cancella la strana sensazione che si prova percorrendo la via dell’acquedotto: l’essere ancora in campagna, nonostante tutto.

Il Municipio IV Media Val Bisagno garantisce la fruibilità di questo bellissimo itinerario storico-naturalistico, insieme alle associazioni di volontariato, comitati e gruppi di amici che da anni coltivano la cultura della generosità disinteressata e si impegnano al recupero e valorizzazione dell'Acquedotto storico. È grazie a loro se oggi ci ritroviamo un percorso unico, segnalato e rimesso in sesto!

È proprio vero, dopo il verbo “amare” il verbo “aiutare” è il più bello del mondo..."

Dati tecnici e logistici

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica e accompagnatore turistico, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Data: domenica 28 novembre

Tipologia itinerario: percorso escursionistico T (turistico)

Quota di partecipazione: 13 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco

Quota di partecipazione per eventuale “sosta di piacere”. A fine escursione perché non concedersi un break di benessere gastronomico, ritagliando uno spazio anche per il gusto e la convivialità a tavola? Gli organizzatori faranno sapere se ci sarà l’opportunità per prendersi una sosta di piacere dettata dalla merenda.

Iscrizione obbligatoria entro le ore 20 di venerdì 26 novembre oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento ore 09:15 a Genova – Molassana, in Largo Paolo Boccardo, verso i Giardini Giorgio Falco. Qui c’è il capolinea della linea AMT nr 48

Fine gita presso Staglieno, verso le 16:30 circa.

Pranzo al sacco

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico). Sono richieste calzature da trekking e abbigliamento adeguati.

Dislivello: + - 100 metri

Durata della camminata: 3.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.