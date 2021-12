"Verso l'Annunciazione. Nanni Valentini. Gli anni ultimi", la mostra da Abc-Arte

Il giorno 16 dicembre 2021 Abc-Arte apre al pubblico a partire dalle ore 14,30 a Genova la mostra "Verso l'Annunciazione. Nanni Valentini. Gli anni ultimi", fino al 5 marzo 2022.

Il 19 gennaio 1984 si inaugurava una personale di Nanni Valentini al Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano. Era il primo riconoscimento pubblico del lavoro di Valentini, giunto al culmine della sua breve stagione di maturità: Le opere esposte sono divenute pietre miliari del suo percorso, Deriva, Il dialogo, e soprattutto Annunciazione, l’opera con cui riemergeva prepotente la sua idea di una statuaria possibile e un legame non di facciata con il sacro, tra fisica e metafisica.

In catalogo, in quella mostra, le opere erano accompagnate dalle testimonianze di alcuni compagni di strada, Pier Giovanni Castagnoli, Umberto Galimberti, Francesco Leonetti, Giorgio Soro, che collocavano il lavoro di Nanni nell’interstizio fervido dei problemi legati alla forma e alla materia. Purtroppo quella fiammata straordinaria si spense subito: il 5 dicembre 1985 Valentini moriva improvvisamente.

Oggi la galleria Abc-Arte riprende quel momento straordinario ricostruendo la quasi totalità della mostra del 1984, con l’aggiunta di pochi pezzi tesi a documentare quella stagione, sotto il titolo Verso l'Annunciazione. Nanni Valentini. Gli anni ultimi. Si tratta di un omaggio doveroso reso a Valentini in un momento in cui finalmente la profondità del suo magistero è stata in larga parte compresa: e di un ripensamento critico dell’anomalia strepitosa rappresentata allora da quelle opere. Flaminio Gualdoni, che fu regista nel 1984 della mostra al P.A.C., riannoda i fili di quel discorso e li conduce alle risultanze estreme in chiave critica contemporanea con il supporto di Luca Bochicchio.

Accompagna la mostra un nuovo volume monografico bilingue Abc-Arte edizioni con saggi dei curatori Luca Bochicchio e Flaminio Gualdoni ed un ricco apparato di immagini messe a disposizione dall'Archivio Nanni Valentini.

Orari mostra: mar-sab: 09:30-13:30 e 14:30-18:30

dom-lun: su appuntamento

