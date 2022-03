"Musica alla Corte di Versailles": il concerto a Palazzo Reale

Giovedì 31 marzo alle ore 16,00 presso il Museo di Palazzo Reale si terrà il primo concerto del ciclo Concerti di Primavera dal titolo Musica alla Corte di Versailles interpretato dal TrioOltreconfine composto da Marco Bartoletti, flauto, Angela Ferrando, viola e William Vivino, clavicembalo.

I Concerti di Primavera sono il frutto della collaborazione fra l'Associazione "Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini" e la GOG, partnership instaurata nel 2016 e che ha prodotto già diverse edizioni di concerti pomeridiani nei grandi Musei di Genova.

Attualmente presieduta da Giuseppe Isoleri, L'Associazione "Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini" si propone di divulgare la cultura musicale, e di aiutare i giovani musicisti.

Versailles, nata per volere di Luigi XIV Re Sole, diviene immediatamente il centro del potere politico del Regno di Francia. Immagine dello sfarzo e della stravaganza barocca, ospitò nelle sue stanze illustri letterati e compositori dell'epoca, artisti da tutto il mondo chiamati per organizzare ogni genere di divertimento quali concerti, balletto e opera. La musica svolge all'interno della politica di autarchia culturale, voluta e promossa da Luigi XIV, una funzione assai importante di sostegno e consolidamento del potere assolutistico senza precedenti nella storia europea. In essa si riflette la grandezza e lo splendore della nuova età dell'oro politica e culturale inauguratasi con l'ascesa al trono del Re Sole.

Marco Bortoletti al flauto, Angela Ferrando alla viola ed al Violino e William Vivino al clavicembalo conducono il pubblico in un viaggio attraverso la magnificenza della musica barocca francese composta e suonata nella Reggia di Versailles.

Programma

Giovedì 31 marzo ore 10,30

Museo di Palazzo Reale

Trio Oltreconfine

Marco Bortoletti flauto

Angela Ferrando viola

William Vivino clavicembalo

Michel Blavet

Sonata per flauto e continuo op. 2 n. 2 La Vibray

Francois Couperin

Da Ordre 6ème de Clavecin: Les Barricades Mystérieuses

Jean Baptiste Lully

Trios de la Chambre du Roi LWV 35

Jean-Baptiste Forqueray

La Buisson

Marin Marais

Les Folies d'Espagne

Jacques-Martin Hotteterre le Romain

Ecos per flauto solo

Nicolas Chedeville

Sonata n. 2 op. 13 Il Pastor Fido

Ingresso 3 euro previa prenotazione obbligatoria il lunedì, martedì e mercoledì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, ai numeri 333 5627602, 340 6365750, 347 0814676 a partire dal lunedì precedente al concerto.