La Vergine nell'arte: tour guidato alla scoperta dei tesori della cattedrale

Giovedì 8 dicembre 2022, ore 16,00 in occasione della festività dell’Immacolata Concezione il Museo Diocesano organizza un percorso unico che ci porterà alla scoperta dell’immagine della Madonna e delle sue diverse rappresentazioni. La devozione alla Vergine, così diffusa tra il popolo, ha portato ad una grande produzione di immagini a lei relative che seguivano appunto il diversificarsi dei culti a lei tributati.

Il percorso si snoderà tra le opere del Museo Diocesano, del Museo del Tesoro e della Cattedrale portando i visitatori alla scoperta di diverse iconografie riferite alla Madonna: dalla figura della Madre del Figlio di Dio, con le immagini riferite alla Natività; alla Vergine Addolorata ai piedi della croce in diverse rappresentazioni realizzate da grandi artisti come Luca Cambiaso e Federico Barocci. Per poi sorprendersi di vedere la Vergine come protettrice e avvocata del popolo anche in situazioni belliche, come nelle immagini della stessa sulle porte cittadine o nella statua argentea conservata al Museo del Tesoro.

Giovedì 8 dicembre 2022, h. 16:00, apertura biglietteria ore 15:30. Costo € 15. Solo su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. Si richiede un abbigliamento consono per luogo sacro.

Per info e prenotazioni: +39 0102091863 e via mail prenotazioni.festigium@gmail.com



A cura di Festigium s.r.l. in collaborazione con la Chiesa Metropolitana di San Lorenzo e il Museo Diocesano.