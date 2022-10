"Venere in pelliccia", il celebre romanzo di Von Masoch al Teatro Govi

Sabato 8 ottobre 2022 alle ore 21 la compagnia Baroni Rampanti porta in scena al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova, via P. Pastorino 23 rosso, lo spettacolo "Venere in pelliccia", una rilettura contemporanea del celebre romanzo di Leopold von Sacher-Masoch scritto nel 1870. Il testo dispone sulla scena, come su una scacchiera, sensualità e freddo autocontrollo; cedimenti amorosi e manipolazione.

L’aristocratico galiziano Severin stipulerà con Wanda, nobildonna rimasta vedova, un perverso contratto: lui sarà il suo schiavo. Un testo visionario, che per la prima volta in letteratura, tocca i temi di libertà, emancipazione femminile e dominio della donna sul maschio.

Wanda a Severin: “..sì, certo, mi prenderò un corteggiatore, altrimenti mi rimprovererai di non esser stata abbastanza crudele. Ma ora voglio divertirmi con te.” Il “potere” passerà dall’uno all’altra; ma sarà lei a volerlo o lui? L’essere sottomessi sarà una sconfitta o un traguardo?

Regia di Emanuela Bonetti

Con Manila Barbati e Martino Palmisano

Biglietti € 10 disponibili sul sito del Teatro Govi oppure presso le biglietterie fisiche in:

Teatro Govi - via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

YeaWea Academy - via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10