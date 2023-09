Al via Velocità di Fuga 2023: prime serate con Studio Murena, Lowtopic, Bassi Maestro e molti altri

Energie creative nei centri di Genova: approda in città con otto appuntamenti VDF2K23 - Velocità di Fuga 2023, l'evento presentato da MIC Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, Comune di Genova, Boavida, Associazione Psyco e Goa-Boa Festival. Si parte venerdì 29 settembre, nel verde scintillante di Villa Rossi a Sestri Ponente, con tre intense giornate durante tutto il weekend e 23 artisti in cartellone.

In fisica, la velocità di fuga indica la velocità minima che deve raggiungere un corpo per poter uscire dal campo gravitazionale terrestre e andare nello spazio. A Genova, nelle 8 serate di VDF2K23, sarà l’insieme delle energie creative osservate nel loro movimento oscillatorio tra le periferie e il centro, e tra il centro e le periferie. La periferia non è semplicemente non-centro: è un luogo in cui trovarsi a un concerto o a un dj set circondati da facce nuove, in cui riscoprire luoghi di spettacolo e socialità storicamente importanti per la città, in cui non dare nulla per scontato. La periferia come Nuovo Mondo, che come e più del centro vive e produce stimoli e suggestioni sempre nuove.

Villa Rossi è aperta fin dal mattino, i concerti avranno inizio dalle ore 18:30. Ingresso libero. Tutte le info su goaboa.it.

Programma

Venerdì 29 settembre

Studio Murena

Planet Opal

So Beast

Laba

Sami Dasango

Rankle

Zero Vicious - Zazza - Jleeno

Gli Studio Murena sono tra i nomi più attesi di VDF2K23. Capostipiti italiani di un nuovo sound che attinge dal jazz, dall’elettronica e che trova nel rap il linguaggio che contraddistingue la sua tagliente narrazione. Hanno condiviso il palco con Red Hot Chili Peppers, Primal Scream, Skunk Anansie, Loyle Carner, Jamiroquai.

I Planet Opal sono l'autentica rivelazione del panorama indipendente del 2022, sono ispirati dalle scene post-punk e post-disco, ricodificate con stile personale. La loro elettronica cromatica ed il loro batterismo esuberante li hanno condotti sui palchi di tutta Italia (MiAmi, Sherwood, Sud Est Indipendente, Mag Festival, Villa Ada) permettendogli di catturare l’attenzione di Cosmo, a cui hanno aperto due date del tour e di partecipare al Mondo Festival di New York e ad numerosi altri eventi internazionali.

Sabato 30 settembre

Lowtopic

Omini

Iside

Jelo

Ripper

Mare

Alla

Lowtopic è Francesco Bacci, musicista e produttore genovese. Nasce come chitarrista in una band hardcore (1000 Degrees) e si trasforma poi in un polistrumentista con gli Ex-Otago. Mentre consegue un dottorato in Storia dell’Architettura produce vari artisti rap e urban. Dopo la paternità trova se stesso nella composizione di musica elettronica; una nuova traiettoria – Lowtopic – che si concretizza con l’uscita di “Maria” (2021, Nereau Records) e Maddalena (2022, Lukins_Metatron) cui fanno seguito gli EP “Time” e “Mood” (per le etichette berlinesi Poesie Musik e Hommage con Sol Novaro e VLLN e Bar.ba tra remix e collaborazioni ). Nel 2023 prosegue l’attività live/dj set nel 2023 arricchendo la sua ricerca musicale con una nuova esperienza, il collettivo Stellare (sette funambolici e pluridecorati musicisti).

Gli Omini sono Julian Loggia al basso e alla voce, Zak Loggia alla chitarra e ai cori e Mattia Fratucelli alla batteria. I tre nascono come The Minis, nome che li rappresenta per l’uscita del loro primo album “Senza Paura” del 2019 e che poi muterà, l’anno seguente durante una fase di transizione, nel nome attuale. Nel 2022 la band inaugura una nuova stagione che inizia condividendo il palco Little Pieces of Marmelade a Roma e Milano. Nell’autunno dello stesso anno arrivano in semifinale a X Factor, per poi tornare a suonare in tour durante l’estate 2023 sulla spinta del nuovo singolo “Sbaglio peggiore”, che racconta la storia di un amore malato pieno di incomprensioni e angoscia, dove si sono potuti esprimere senza filtri. “Con questo nuovo singolo ci siamo messi a nudo, ora spogliatevi anche voi!”. A coronare un’estate ricca di concerti e soddisfazioni l’apertura agli Arctic Monkeys a Milano, un loro punto di riferimento artistico da sempre.

Domenica 1° ottobre

Bassi Maestro

Guesan

Alda

Redline

Sela

Kiddo

Zippo+Mae

Bassi Maestro, ex-rapper, produttore multi platino e dj (con un’invidiabile collezione di vinili) è figura di riferimento degli ultimi 25 anni di Hip Hop Italiano. Il pluripremiato album Madreperla di GUÈ e il singolo “Lovebars” di Coez & Frah Quintale – fuori da pochi giorni – sono le sue ultime scintillanti produzioni. Davide Bassi (Busdeez. Cock Dini) ha pubblicato 10 album ufficiali da solista – oltre innumerevoli collaborazioni con gli artisti migliori della scena Underground e Mainstream nazionale – prodotto beats per artisti internazionali come MOP, Jim Jones, LLoyd Banks, Busta Rhymes, Joell Ortiz, Ag (DITC), The Beatnuts, Rakim, Coolio, Talib Kweli, Maylay Sparks, Mic Geronimo, Grand Daddy I.U e molti altri. Ha inoltre suonato come dj ufficiale durante i tour Europei di Beatnuts, Jeru the Damaja e Marco Polo e nei club più interessanti del circuito underground come il Cassiopea di Berlino, il Sutra e il Bowery Electric di New York (nel quale ha suonato durante la prestigiosa serata Mobile Mondays). Durante i suoi preziosissimi dj set in vinile, regala perle Soul e Funk, rarità Hip Hop e Old School, Breaks e Samples classici nonchè una selecta esclusiva di brani storici con momenti puramente electro e House e qualche incursione nella world music.

Al secolo Walter Jesus Macrillo, Guesan è nato in Spagna e si è poi trasferito a Genova, nei quartieri popolari di Voltri e Mele. Sviluppa la passione per l’Hip Hop da giovanissimo attraverso l’arte dei graffiti e con le prime produzioni, Iniziando a stringere contatti con la scena underground ligure. Nel 2013 con Izi producono il loro primo mixtape, pietra miliare dell’Hip Hop genovese, “Macchie di Roschach” allo Studio Ostile di Demo. Entra poi nella crew Wild Bandanat. Pubblica nel 2015 “Manisporche Mixtape” e collabora con nuovi artisti del periodo della scena genovese (Nader Shah, Dala, Bresh), Delineado poi il suo profilo artistico con l’album “Blu” realizzato in coppia con il producer e rapper Zero Vicious e, come segno di cambiamento, decide di mutare il suo nome da Sangue a Guesan. L’’EP “Charlie Dalton”, anticipa nel 2019 il primo album “Nuwanda” che contiene 26 Marzo, probabilmente il suo pezzo più amato. In quarantena C19 fa uscire 7 tracce solo rap e punchlines con Sayf, Zero Vicious e St. Luca Spenish; collabora poi in “Vita Vera” di Tedua con “Manhattan” poi in “Riot” di IZI con “Pusher”. Nell’estate del 2021 pubblica “Vino” in collaborazione con Bresh, prodotta da Zero Vicious ed è atteso entro fine anno un nuovo disco contenenti anche i singoli recentemente pubblicati su Believe.

La manifestazione proseguirà poi sabato 7 ottobre all'Anfiteatro Begato (Vago, Jerry, Ego, Werdn, Amsi, Swaro, Coni e altri artisti in via di definizione); venerdì 13 e venerdì 20 ottobre al Teatro Govi di Bolzaneto (Lato B - Canta Battisti, Leo Pari, Gianluca De Rubertis, Dario Ciffo, Lino Gitto, Bobo Rondelli e le Chitarre da Ripostiglio): infine lunedì 30 e martedì 31 ottobre al Teatro Modena e alla Sala Mercato (Ginevra Nervi, Anna Carol, Il Mago del Gelato e altri artisti in via di definizione).

foto: goaboa.it