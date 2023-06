Velluto Rosso, il cortometraggio che farà vedere Genova nel mondo

Il cortometraggio dal titolo "Velluto Rosso", che verrà girato in gran parte nel Ponente ligure, sarà prodotto da Chez Thésse, collettivo artistico genovese che si occupa di produzioni teatrali e di cinema indipendente. Dopo i successi degli ultimi lavori in campo cinematografico, il cui valore è stato riconosciuto in diversi festival internazionali e nazionali del settore cinematografico, tra cui il Festival Internazionale del Cinema di Cefalù, Chez Thésse si appresta ad affrontare la lavorazione della sua settima pellicola breve.

Le riprese avverranno dal 24 giugno al 10 settembre 2023 e vedranno come location principali Sestri Ponente, Vesima e alcuni punti del centro genovese. Si tratta di un lavoro importante per la quantità di figure coinvolte e per la quantità di location che verranno utilizzate. Si parla di venticinque attori e dodici luoghi in cui si svolgeranno le riprese.

Il futuro di questo cortometraggio sarà un tour che toccherà Festival del settore cinematografico internazionali che danno diritto alla preselezione per i Bafta e per gli Oscar. Questo permetterà a molte persone nel mondo di apprezzare le bellezze del territorio genovese. Ciò è uno degli obiettivi principali di questo progetto, dato il legame profondo che la produzione ha con la città e tutto ciò che di bello ha da offrire a livello paesaggistico e strutturale.

Un altro elemento particolare di Velluto Rosso è la colonna sonora che vede la collaborazione di Michele Pedemonte (membro dei Simon Dietzsche, gruppo storico della scena indipendente genovese), gli Alibi Fulmine (anch' essi gruppo storico genovese, interpreti swing), i Lunar Call (Bettina Banchini e Claudio Mariani), Angela Zapolla e Eugenio Cugnoli.

Il cast è composto da Lorenzo Figlioli, Yuki Assandri, Alessandro Silvio, Marco Piras, Teresa Vatavuk, Elisa Garfagna, Antonella Oggiano, Margherita Viotti, Chiara Viotti, Francesca Lasalandra, Viola Kraintz, Germana Mora, Bettina Banchini, Claudio Mariani, Lucia Vita, Cristina Alcivar, Riccardo Testa, Davide Catalano, Maurizio Bonanno, Giulia Amarilli, Francesca Mevilli, Gabriele Casettari, Gabriele Civardi, Davide Cangelosi.

Soggetto, sceneggiatura e regia sono di Marco Piras.