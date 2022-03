Veleggiando per la pace: a Quarto si naviga con la bandiera arcobaleno

"Il mare unisce i paesi che separa": il Circolo Nautico Mandraccio, Federazione Italiana Vela I Zona e Uisp sport per tutti in collaborazione con Emergency Genova considerando i tempi di guerra che il mondo sta vivendo, promuovono e invitano i circoli nautici di Genova e delle riviere e i singoli armatori a partecipare a "Veleggiando per la pace".



Domenica 13 marzo alle ore 11 da Genova Quarto dei Mille a Sori con la bandiera della pace issata sui nostri alberi per affermare “Basta guerre, basta vittime" (chi fosse sprovvisto della bandiera della pace può in alternativa issare uno "straccio bianco" simbolo fortemente voluto in passato da Gino Strada e da Emergency).

L’invito a "navigare per la pace" è aperto a tutti i tipi di imbarcazione (a vela e a motore). Chi vuole aderire all’iniziativa può inviare una mail al seguente indirizzo: veleggiandoperlapace@gmail.com.

Coordinate di partenza: Quarto dei Mille 44° 22.266 N - 8°58.845 E. Coordinate di arrivo: Sori 44°21.223 N - 9°6.016 E.

Durante la giornata sarà allestito presso i pontili del Mandraccio un banchetto informativo e di raccolta fondi per i progetti di Emergency.

Chi volesse contribuire con una libera donazione ai progetti umanitari di Emergency potrà utilizzare:

c/c postale 28426203

c/c bancario presso Banca Etica filiale di Milano IBAN IT86P0501801600000013333331, causale "Veleggiando per la pace in collaborazione con il gruppo Emergency Genova"

Per chi non avesse a disposizione un’imbarcazione ci saranno alcuni posti disponibili su prenotazione sempre all’indirizzo mail: veleggiandoperlapace@gmail.com

Ulteriori info organizzative verranno diffuse nei prossimi giorni.