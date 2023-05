“Veleggiando su Genova”, mostra realizzata dagli alunni per i 160 anni dell’Istituto “Contubernio D’Albertis”

“Veleggiando su Genova” nasce da un’idea di Anna Maria Campello, poetessa ed Ambasciatrice di Genova nel mondo, per celebrare i 160 anni dell’Istituto “Contubernio D’Albertis” e il 50^anniversario della regata velica “The Ocean Race” che per la prima volta approda in Italia, con il grande finale a Genova (dal 24 giugno al 2 luglio).

L’inaugurazione della mostra sarà mercoledì 31 maggio, alle ore 9.30, nell'Atrio-Porticato di Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9, sede del Comune di Genova, uno dei più importanti Palazzi Storici Genovesi (“Rolli”), con taglio del nastro e presentazione di una serie di pannelli sui quali i bambini della Scuola Contubernio, sotto la guida delle insegnanti Maria Cristina Muru e Roberta Maccaroni, hanno realizzato centinaia di disegni, immagini,

elaborati, fotografie e pensieri, dedicati appunto a Genova, alla Scuola Contubernio e al mare. Una semplice ma appassionata manifestazione d’affetto verso la nostra bellissima città. Nel corso della mattinata oltre 250 bambini della Scuola Contubernio si esibiranno, cantando e recitando canzoni, poesie, filastrocche, proverbi in genovese.

Veleggiando su Genova: un lavoro straordinario, preciso e completo, ideato e studiato dalle maestre Maria Cristina Muru e Roberta Maccaroni in ogni minimo dettaglio, raccogliendo ed assemblando, giorno dopo giorno, gli elaborati, le produzioni, le “idee”, le “creazioni” e i disegni dei 925 bambini della Scuola Contubernio. Le due maestre hanno seguito, passo dopo passo, e coordinato il tutto, dedicando anima, cuore, impegno, tempo (tanto!) in questi ultimi quattro mesi per la riuscita della Mostra, un evento importante per l'Istituto (per ricordare e festeggiare i primi 160 anni di vita)

e un evento importante per la città.

La Mostra parlerà anche “visivamente” di Genova, attraverso disegni coloratissimi, immagini, notizie storiche fra i suoi nove Municipi, con chiese, musei, Palazzi dei Rolli, creuze, caruggi, porto, paesaggio, tradizioni, ecc. Al pomeriggio invece (dalle 14:30 alle 17), nel prestigioso Salone di Rappresentanza del Municipio, grazie allo splendido lavoro di coordinamento della poetessa Anna Maria Campello, saranno presenti personalità ed ospiti d’onore in campi della cultura, musica, storia, gruppi storici, con esibizioni canore, musicali, recite di poesie e proiezioni di significativi video.

Fra gli altri interverranno, con loro esibizioni, il violinista Eliano Calamaro, il tenore Fabio Armiliato, Bianca Podestà, il cantante Michele, il Coro delle Voci Bianche diretto da Simona Saba, il Gruppo Musicale Ligure (Ruggero Licata Caruso, Elio Calamaro, Alberto, Paolo e Lorenzo Falabrino), la stessa poetessa Campello che reciterà la poesia Solfeggio sul Mare e molti altri ospiti. Ci saranno poi interventi e i saluti di Mario Menini, Mario Carboni, Angelo Martinengo, Alessandro Casareto, Laura Casanova Rixi, Teorema Fornasari, Cristina Montepilli, Maurizio Daccà.

La Mostra-Esposizione resterà nel Porticato di Palazzo Tursi sino a lunedì 12 giugno compreso.

L’Istituto “Contubernio D’Albertis” (Via Amarena, 11-Genova, San Fruttuoso-Tel. 010/503306) ha svolto e continua a svolgere tuttora un’importante e riconosciuta opera socio-educativo-scolastica al servizio dell’infanzia e dei minori con servizi socio-educativi per i più piccoli Nido-Primavera-Materna (fascia 0/6 anni) e con le Scuole Primaria e Secondaria di 1^ Grado (fascia 6/14 anni). L’Istituto inoltre gestisce una Residenza Protetta (R.P.) per persone autosufficienti e parzialmente autosufficienti, accogliendo venticinque ospiti nella rinnovata Struttura di Via Amarena.

Chi volesse ulteriori informazioni sulla storia e sulle attività del Contubernio può telefonare alla Segreteria dell’Istituto al n.010/503306.