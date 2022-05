Vela day alla Lega Navale di Quinto

La Lega Navale Italiana Sezione di Quinto al Mare invita i cittadini a partecipare alla manifestazione "Vela Day", organizzata a livello nazionale dalla FIV - Federazione Italiana Vela. L'appuntamento è per sabato 4 giugno e domenica 5 giugno 2022 dalle 9.00 alle 17.30 presso la spiaggia della Lega Navale Italiana, sezione di Quinto al Mare: lo scopo di questa giornata promozionale è quello di aprire le porte della sezione a tutti coloro che sono interessati a provare gratuitamente lo sport della vela, a partire dai bambini di 6 anni in avanti, adulti di ogni età compresi.

Dalle ore 9 alle 18 verranno messi a disposizione per una prova gratuita con istruttori federali le imbarcazioni Optimist e 420 della sezione. Basterà presentarsi presso la spiaggia di Bagnara in concessione alla Lega Navale Italiana di Quinto e registrarsi gratuitamente all'evento. Durante la manifestazione, dalle 9 alle 14 di entrambi i giorni, sarà possibile effettuare anche prove in canoa e verranno presentate le varie attività svolte dalla Lega Navale Italiana Sezione di Quinto al Mare.

Prenotazione non obbligatoria ma consigliata ai seguenti link: Vela: https://vd2022.youcanbook.me/ Canoa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnIo8bkE9YngUdPWtO646ORtwAgWr99iKk5hrn38IYrPG9Mw/viewform.