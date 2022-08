"Il vecchio e il mare" in scena all'Isola delle Chiatte

Indirizzo non disponibile

Il 25 agosto nuovo appuntamento con Sea Stories è con lo spettacolo “Il vecchio e il mare“, in programma all’Isola delle Chiatte giovedì 25 agosto. L’evento è all’interno di EstateSpettacolo 2022.

Il capolavoro di Ernest Hemingway portato in scena da Luca Cicolella e Igor Chierici. Un giorno Santiago, un vecchio pescatore, dopo una lotta furiosa in mare aperto, pesca il pesce più grande della sua vita; cerca poi di portarlo verso il porto, ma gli squali poco a poco spolpano e divorano il suo gigantesco Marlin. L’uomo, così, torna indietro con soltanto un’enorme lisca.

Il coraggio e la tenacia dell’uomo, la vita intesa come sfida al destino, il problema (quanto mai attuale) della fusione dell’uomo con la natura e, ovviamente, l’incombere della morte: temi universali e sempre coinvolgenti sono il segreto di questo ormai intramontabile romanzo breve, che Luca Cicolella e Igor Chierici raccontano in un suggestivo reading con musica dal vivo.

Il “Sea Stories Festival” è il primo festival dedicato al mare che si svolge proprio sul mare. L’attenzione negli anni a voler portare prime nazionali con la tematica marina, marinaresca, attingendo sia dalle varie antologie e drammaturgie passando per la narrativa, il fumetto e la poetica mondiale, ha affezionato un pubblico sempre più desideroso di scoprire le nuove iniziative proposte di anno in anno. Attraversando varie disavventure e veri e propri momenti bui cittadini, dalla caduta del Ponte Morandi alla pandemia Mondiale, il Sea Stories non ha mai smesso di esistere cercando di regalare un momento di gioia, spensieratezza e cultura con la sua arte.