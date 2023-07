Johnson Righeira ai Giardini Luzzati per celebrare il leggendario tormentone del 1983

Goa-Boa presenta “Vamos ai Luzzati”, la festa estiva ai Giardini Luzzati che rende omaggio ai leggendari Righeira. Nel luglio del 1983 c’era una sola canzone che usciva da tutte le radio, tutti i juke box e tutte le tivù private: “Vamos a la playa” dei Righeira. Quarant’anni dopo quel tormentone è più in buona salute che mai: la cantano i bambini alle feste di fine anno scolastico, la si ascolta in almeno un paio di pubblicità ogni anno, Johnson Righeira – il suo autore – l’ha suonata come gran finale all’ultimo Primo Maggio a Roma, ed è appena uscito pure un libro che ne racconta la storia – “Oh oh oh oh oh: i Righeira, la playa e l’Italia del 1983” – di Fabio De Luca (edizioni Nottetempo).

Goa-Boa – il festival genovese da sempre attento alle musiche del passato come a quelle del futuro – celebra il quarantesimo compleanno di “Vamos a la playa” insieme al vero e unico Johnson Righeira, in una festa aperta a tutti ai Giardini Luzzati che inizierà venerdì 14 luglio alle 19 e andrà avanti per tutta la sera tra live e dj-set. In apertura, un talk con Fabio De Luca e lo stesso Johnson Righeira per rievocare la storia di un pezzo che ha attraversato (letteralmente) il tempo e lo spazio. Ingresso libero.