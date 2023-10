Valli del Parco dell'Aveto, gli eventi per Ognissanti e il fine settimana

L’inizio del mese di novembre, nelle Valli del Parco dell’Aveto, porta con sé appuntamenti che vi faranno vivere tutti i colori dell'autunno. Domenica 5 novembre sono in programma eventi outdoor per tutti i gusti: si parte dal “Trekking Fotografico D'Autunno”: perfetto per gli amanti della natura e della fotografia, il Trekking fotografico dal Passo del Bocco (Mezzanego) alla Faggeta del Monte Zatta, sarà un'esperienza straordinaria che vi condurrà attraverso paesaggi mozzafiato e opportunità fotografiche uniche, accompagnati e seguiti dalla guida Alessio Mancini (prenotazioni tramite modulo online; info tel. 334 6117 354 - E-mail: info@unamontagnadiaccoglienza.it).

Torna poi l'escursione di Horsewatching, per andare alla scoperta della popolazione dei Cavalli Selvaggi dell'Aveto nei dintorni del Lago di Giacopiane (Borzonasca), accompagnati dalla fondatrice del progetto, naturalista e guida ambientale esperta (info e prenotazioni: tel. 347 3819395 - E-mail: icavalliselvaggidellaveto@gmail.com).

E... last but not least... ”La Cascata Della Ravezza”, interessante escursione da Cerisola (Rezzoaglio) ai Casoni di Cerreie, e alla cascata della Ravezza, spettacolare salto d'acqua del torrente Rezzoaglio. La gita, in compagnia delle Guide del Parco dell'Aveto, sarà anche un'occasione per ammirare il "foliage": lo spettacolo del cambiamento di colore delle foglie degli alberi.(prenotazioni tramite il modulo online).

Mercoledì 1° novembre dalle h 12, in occasione della Festa di Ognissanti, il Ristorante-Pizzeria-Case Vacanza "Green Riviera" (Loc. Giaiette, Borzonasca), propone l’“AUTUMN FESTIVAL” in onore del fungo porcino nostrano. Per chi non è amante dei funghi sarà disponibile anche la super Pizza Bio che fermenta senza lievito fino a 15 giorni (info e prenotazioni tel. 3356755442).

Si avvicina anche il secondo appuntamento in bici con le guide di Seifuori: domenica 12 novembre - Tour in E-MTB - Livello medio LAGO DELLE LAME - LAGO DI GIACOPIANE, un tour attraverso bellissimi paesaggi autunnali, adatto a chi ha già una base minima di preparazione in mountain bike. Prevede, partendo dal Lago delle Lame, il raggiungimento di un altro importante lago del Parco Naturale Regionale dell’Aveto, quello di Giacopiane, a 1.000 m sul livello del mare. (info e prenotazioni: tel. 334 6117 354 - E-mail: info@unamontagnadiaccoglienza.it)

Info su www.unamontagnadiaccoglienza.it