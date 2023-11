Horsewatching, escursioni autunnali, forest bathing e degustazioni al Parco dell'Aveto

Numerosi eventi in programma nelle Valli del Parco dell’Aveto per un fine settimana più autunnale che mai, con il foliage che sta diventando sempre più intenso! Domenica 19 novembre ultimo appuntamento della stagione con le escursioni di Horsewatching nei dintorni del Lago di Giacopiane (Borzonasca). Ancora pochissimi posti disponibili per vivere l'esperienza unica di impararare a conoscere la popolazione dei Cavalli Selvaggi dell'Aveto, accompagnati dalla fondatrice del progetto, naturalista e guida ambientale esperta. (info e prenotazioni: tel. 347 3819395 - E-mail: icavalliselvaggidellaveto@gmail.com).

Sempre domenica, ultima occasione dell’anno anche per partecipare a Forest Bathing - Il Ritmo Lento Della Natura sul sentiero del Monte Vailera, al Passo del Bocco (Mezzanego). Un’esperienza intensa, ideale per prenderti un break dalla tua quotidianità e riconnetterti con il tuo sentire. Tre ore di laboratorio esperienziale in cui avrai l’opportunità di tornare a vibrare al ritmo della Natura e ritrovare la tua centratura (info e prenotazioni: tel. 347 330 2664 - E-mail: info@goandply.com).

Ancora pochi posti disponibili anche per Il Foliage nel Parco dell'Aveto - Escursione lungo l’Anello della Scoglina con le Guide del Parco, escursione ad anello che parte dal Passo della Scoglina (Favale di Malvaro) e porta alla panoramica vetta del Monte Caucaso passando attraverso una bella faggeta (prenotazioni tramite modulo online: https://forms.gle/6MZcsPQPn9nL5uqw7).

A Santo Stefano d’Aveto domenica 19 novembre si terrà la Festa di S.Cecilia, con omaggio ai caduti di tutte le guerre e possibilità di pranzo. (info e prenotazioni: tel. 345 2155845 - 349 6897930).

Per chi ama leggere, venerdì 17 novembre alle ore 18 appuntamento a Borzonasca, presso il Bar Pasticceria Gelateria Macera, per la presentazione del nuovo libro di Stefano Maestri, "Le forti spalle di Argo": da Moneglia ad Amsterdam con un angelo custode a quattro zampe alla ricerca del senso delle cose.

Altro evento presso Green Riviera: domenica 19 il ristorante di Giaiette (Borzonasca), propone Degustazioni di novembre a Giaiette, pranzo a base di prodotti tipici stagionali (info e prenotazioni: tel. 335 6755442).

Dal 18 al 19 novembre, inoltre, il Centro di Educazione Ambientale del Parco propone la seconda edizione del Week End “Plastic Free” nei Rifugi del Parco dell’Aveto, un progetto, sostenuto da Regione Liguria - Assessorato all'Ambiente, che prevede attività di sensibilizzazione e informazione per la promozione dell'economia circolare, il contrasto al marine litter e la riduzione del consumo di plastica. In questo fine settimana i gestori dei rifugi si impegneranno a non usare materiale in plastica o usa e getta per servire i loro clienti. Inoltre, agli ospiti che vi pernotteranno, il Parco regala la sua borraccia personalizzata (utile per la riduzione dell'utilizzo della plastica e gadget di progetto). Hanno aderito all'evento i rifugi ancora aperti in questo periodo: il rifugio gestito "A. Devoto" al Passo del Bocco (info e prenotazioni: tel. 0185 342065) e il rifugio in autogestione "Ventarola" a Ventarola (info e prenotazioni: tel. 0185 86788).