Valli del Parco dell'Aveto, gli eventi in programma nel fine settimana

Anche dopo Ferragosto gli eventi nelle Valli del Parco dell'Aveto non si fermano. Sabato 19 agosto escursione e cena al Rifugio Monte Bue con le Guide Meraviglie d’Aveto (info e prenotazioni: tel. +39 366 4227837). Sempre sabato Forest Bathing - benessere in Natura, laboratorio esperienziale di connessione con la natura, ideale anche per chi si approccia al Forest Bathing per la prima volta, in cui convergono principi di molte discipline. (info e prenotazioni: Forest Bathing Liguria Tel +39 347 330 2664 - info@goandply.com - Whatsapp +39 339 72.35.209)

Domenica 20 agosto 31^ edizione di "Puliamo il Mondo" iniziativa promossa da Legambiente per lanciare, insieme ai partecipanti ai tanti eventi sparsi in tutta Italia, un messaggio di speranza per un futuro sostenibile. Appuntamento al Pian d'Oneto, in Val Graveglia,con le Guide del Parco dell'Aveto (iscrizione obbligatoria attraverso modulo online).

A Borzonasca il weekend (venerdì 18 e sabato 19) è all'insegna della Festa della Birra.

Al Rifugio Malga Zanoni invece, sabato 19 e domenica 20, imperdibile "Workshop sull'aquila reale e i rapaci diurni" durante il quale impareremo a conoscere biologia ed etologia dell'aquila reale, e a riconoscere i principali rapaci diurni. (info e prenotazioni: tel. +39 345 0225175 o rifugiozanoni@gmail.com).

A Santo Stefano d'Aveto non mancheranno attività per i più piccoli: venerdì 18 Fiabe nel Bosco con Chiara, Margot e Nigat all'Anfiteatro del Parco degli Alpini (info e prenotazioni: tel. 0185 88046); domenica 20, “Un pomeriggio con gli Asinelli” dell’azienda agricola La Ghianda di La Villa, alla scoperta della loro vita e della loro quotidianità (info e prenotazioni: tel. 339 1265771 - 0185 88046). Ci saranno anche attività per i grandi: sabato 19 agosto Mike fC & I Demueluin cantano musica in lingua ligure e italiana nell'Anfiteatro del Parco degli Alpini.

Da non perdere: "Valli del Parco dell'Aveto - Un mare di experience tutte da vivere" che propone ogni giorno della settimana un tour diverso nel nostro entroterra, con transfer a partire da Sestri Levante, Cavi di Lavagna, Lavagna e Chiavari per farvi vivere esperienze indimenticabili e spensierate! Partenza garantita, senza numero minimo (info e prenotazioni: www.valliparcoaveto.it - experience@valliparcoaveto.it - tel. 345 6915817).